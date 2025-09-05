viernes 5 de septiembre 2025

Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

El hecho se produjo este jueves, a 7 kilómetros al norte del Villicum, en Albardón, y como consecuencia una mujer perdió la vida. Lo que se sospecha es hubo imprudencia al volante y que una mala maniobra habría desatado la fatalidad.

Por Redacción Tiempo de San Juan
choque

Un nuevo siniestro vial se produjo en Ruta 40 y, como consecuencia, una mujer perdió la vida. El hecho, que agrava las cifras de víctimas fatales, hizo recordar a otro choque que conmocionó a los sanjuaninos y que aún no encuentra resolución. Se trata de la tragedia en Ruta 40, ocurrida a principios de 2025 y con la que presenta crudas coincidencias.

Aunque los dos sucesos fueron en la Ruta 40, quizás el detalle que más impacta y que podría ser un denominador común en ambos casos es la imprudencia al volante y una maniobra arriesgada, que habría desatado la fatalidad.

Según informaron fuentes judiciales, el incidente que se registró este jueves en Ruta 40, a 7 kilómetros al norte del Villicum, en Albardón, se habría originado después de que un conductor de una Ford Eco Sport intentara sobrepasar a un automóvil y que, en ese instante, se vio sorprendido por otro vehículo, un Volkwagen Gol Trend, que venía de frente, es decir, que circulaba en sentido contrario.

Ese accionar habría obligado a que los rodados se desviaran a la banquina, perdieran el control y volcaran al costado de la ruta. Lamentablemente, la ocupante del auto que habría causado la tragedia murió producto de las lesiones que sufrió. La situación descripta ofrece similitudes con el siniestro que tuvo lugar el 15 de enero en Pocito, cuando una camioneta Toyota Hilux se cruzó de carril y se estrelló de frente con un Peugeot 308.

Si bien la conductora del auto del rodado de menor porte falleció en la escena, el caso sumó una segunda víctima tres semanas más tarde, cuando la esposa del conductor que invadió el carril opuesto murió por causa de las heridas que había sufrido. Esto también se presentó como punto de coincidencia, ya que la mujer que perdió la vida en el reciente incidente era la madre del hombre que sería responsabilizado penalmente.

Eleazar Flores Condorí, el sujeto señalado como el causante de la tragedia en Pocito, fue detenido y acusado por homicidio culposo no sólo por la muerte de Carolina Sastre, sino también de su propia mujer, Angélica Mundocorre. Aunque su defensa insiste con el juicio abreviado y una prisión domiciliaria como castigo, desde la querella luchan para que vaya a la cárcel, dado que se habría comprobado que antes del impacto, el conductor zigzagueaba por la vía.

Lo curioso del caso es que la fiscalía no promovió la figura de pena natural, que podría haber sido tenida en cuenta por el fallecimiento de la esposa de Flores Condorí. Es por ello que, pese a las diferencias entre uno y otro hecho, lo acontecido en Albardón concursaría por el mismo camino. Esto es que Carlos González podría ser acusado por la muerte de su propia madre, Ester Carrizo.

