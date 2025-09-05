La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

El paraje Difunta Correa, ubicado en Caucete, viene siendo en los últimos meses epicentro de una gran metamorfosis, con obras por todos lados. Ahora se suma una que no solo apunta al confort de los visitantes, sino también a las celebraciones y la cultura. Es un gran escenario que tendrá unos 230 m2, pensado para eventos de todo tipo, cuya construcción tiene ya su puntapié inicial con el llamado a licitación para su construcción, que acaba de hacer el Ministerio de Infraestructura de San Juan .

"El escenario estará ubicado en el playón que está detrás de lo que es la la capilla, que es un playón que actualmente está funcionando una gran estacionamiento, generalmente se ocupa para eso, pero que cuando es la cabalgata, es donde se ubica el escenario mayor. Justamente lleva la misma ubicación, que es donde se ubica el escenario para la cabalgata. La idea es justamente que no solamente sirva para ese evento sino también para generar eventos culturales y fomentar aún más el turismo. Esto complementa al sector gastronómico, el sector comercial, justamente para ir generando más atracciones", dijo a TIEMPO DE SAN JUAN el coordinador del Paraje Difunta Correa, Mauricio Camacho.

El Paraje Difunta Correa es reconocido por su peso cultural y turístico. Pero actualmente no cuenta con una infraestructura específica que permita realizar actividades culturales de manera organizada y eficiente. Ante esta carencia, el proyecto busca generar un espacio que fomente la cultura y dé soporte a los eventos que tradicionalmente se llevan a cabo en la región.

Para la construcción de este escenario el Gobierno de San Juan invertirá $831.556.526,33 de fondos provinciales. El día clave será el próximo 24 de septiembre, cuando se dé la apertura de sobres de la licitación, es decir, se conocerá qué empresas están interesadas en hacer la obra.

El plazo de obra es de 180 días corridos, con lo que si se adjudica en octubre, se podrá disfrutar de este escenario en mayo de 2026.

¿Cómo será el escenario de la Difuntita?

Se proyecta la construcción de un predio para actividades culturales denominado "Escenario Difunta Correa" en el Paraje Difunta Correa, ubicado en Vallecito, San Juan. Este proyecto tiene como objetivo principal ofrecer un espacio adecuado para el desarrollo de actividades culturales, con la infraestructura necesaria para su correcto funcionamiento.

El objetivo general del proyecto es crear un espacio cultural que permita el desarrollo de eventos y actividades culturales con la infraestructura adecuada. Como objetivos específicos, se pretende ofrecer espacios funcionales para el escenario y áreas de apoyo técnico para los artistas, además de garantizar la comodidad y seguridad de los espectadores.

La propuesta contempla un área para acceso, un sector destinado al escenario, una zona de apoyo para los artistas, y un área para los espectadores. El diseño se ha realizado de manera que cada componente cumpla con los requerimientos funcionales y estéticos propios del lugar.

La materialidad principal incluye una estructura mixta de mampostería armada y metálica para el sector del escenario, un módulo prefabricado para la zona de apoyo, y solados de hormigón junto con canteros de mampostería para el acceso. Estos materiales aseguran durabilidad, funcionalidad y una integración armónica con el entorno.

El terreno seleccionado para el proyecto cuenta con características favorables para su implantación. Se encuentra ubicado dentro del Paraje Difunta Correa, en un área estratégica para garantizar el fácil acceso y la visibilidad del predio.

El impacto esperado del proyecto es muy positivo, ya que permitirá a la comunidad disponer de un espacio idóneo para el esparcimiento, la recreación y el desarrollo de actividades culturales. También contribuirá al fortalecimiento de la identidad cultural y al enriquecimiento del tejido social de la región.

El área de intervención del proyecto abarca aproximadamente 8.396,39 m², incluyendo todas las instalaciones. La superficie cubierta será de 20.30 m2 y la semi-cubierta de 214.10 m2, totalizando 234,40 m2.

Una transformación total

El Gobierno provincial está ejecutando un ambicioso proyecto de renovación histórica en el paraje Difunta Correa, con la meta de embellecer el lugar, mejorar la comodidad de los visitantes y potenciar el turismo y la devoción popular. Este proyecto, guiado por un Master Plan, busca modernizar la infraestructura y ordenar los espacios sin perder la identidad cultural del sitio.

Financiadas con fondos provinciales, actualmente hay siete obras en plena ejecución y otras cinco en etapa inicial o próximas a licitarse. Los avances son significativos en varias áreas:

El sector comercial, que incluye la remodelación de galerías y locales con nuevas estructuras y acabados, ha alcanzado un 80% de progreso.

Las áreas de asadores y recreación presentan un 50% de avance, con parrilleros restaurados, nuevos espacios semicubiertos, pérgolas y un puente peatonal de 34 metros que conecta el estacionamiento con estas zonas.

Se están desarrollando nodos de acceso y circulación para organizar el tránsito interno y ofrecer espacios de descanso, incluyendo veredas y cruces peatonales.

La jerarquización de los ingresos se realiza mediante tótems, con el secundario ya al 80% de su obra.

Los sanitarios, que incluyen la remodelación integral de tres núcleos existentes y la construcción de uno nuevo con baños adaptados y rampas, están al 90% de ejecución.

El parador de camiones, con estacionamiento, dormitorios y áreas de descanso, se encuentra en su fase final, con un 98% de avance.

También se realizan obras en la Escuela República del Paraguay, con nuevas aulas y refacciones, que llevan un 35% de progreso.

Entre los proyectos futuros o en etapa inicial se destacan el sector gastronómico, donde ya comenzaron las demoliciones para un paseo renovado, y la licitación para una nueva Unidad Rural N.º 1 que reforzará la seguridad. Además, se proyecta la construcción de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) y un estacionamiento renovado para un mejor flujo vehicular.

Todas estas intervenciones, además del escenario, buscan consolidar el paraje como un destino turístico de calidad y un lugar de fe más accesible, seguro y moderno para recibir tanto a peregrinos como a turistas.