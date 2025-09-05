Encontraron una moto y herramientas robadas en Sarmiento: buscan al dueño

Un extraño hallazgo movilizó este jueves a la Policía en el departamento Sarmiento. Personal de la Comisaría 8ª encontró varios objetos abandonados al costado de la Ruta 153, en la zona de Puente Alto, Media Agua.
El hallazgo se produjo en la Ruta 153, a la altura de Puente Alto, en Media Agua. La Policía investiga la procedencia de los elementos.
Según informaron fuentes policiales, entre lo secuestrado se encuentran una máquina de soldar marca FMT-PRO, una garrafa de 15 kilos, cables y una motocicleta Gilera Smash 110 cc que no tenía dominio colocado.
El procedimiento se realizó luego de que los efectivos fueran comisionados a la zona por el sistema de emergencias. Todos los elementos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a resguardo mientras se intenta establecer su origen y dar con sus propietarios.
La investigación apunta a determinar si se trata de objetos robados o abandonados en circunstancias que aún se desconocen.