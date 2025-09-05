viernes 5 de septiembre 2025

Misterioso hallazgo

Encontraron una moto y herramientas robadas en Sarmiento: buscan al dueño

El hallazgo se produjo en la Ruta 153, a la altura de Puente Alto, en Media Agua. La Policía investiga la procedencia de los elementos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Un extraño hallazgo movilizó este jueves a la Policía en el departamento Sarmiento. Personal de la Comisaría 8ª encontró varios objetos abandonados al costado de la Ruta 153, en la zona de Puente Alto, Media Agua.

Según informaron fuentes policiales, entre lo secuestrado se encuentran una máquina de soldar marca FMT-PRO, una garrafa de 15 kilos, cables y una motocicleta Gilera Smash 110 cc que no tenía dominio colocado.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 5.59.32 PM

El procedimiento se realizó luego de que los efectivos fueran comisionados a la zona por el sistema de emergencias. Todos los elementos fueron trasladados a sede policial, donde quedaron a resguardo mientras se intenta establecer su origen y dar con sus propietarios.

La investigación apunta a determinar si se trata de objetos robados o abandonados en circunstancias que aún se desconocen.

WhatsApp Image 2025-09-05 at 5.59.33 PM

