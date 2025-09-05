viernes 5 de septiembre 2025

La foto que habla

¿Munisaga cerca y Aballay lejos? La versión que dejó la imagen de la renovada Calle 5

Los intendentes de Rawson y Pocito participaron de la inauguración de la repavimentación del tramo que conecta los departamentos. Encabezó el gobernador Marcelo Orrego. Fue la comidilla de la política.

Por Fernando Ortiz
image

El jueves, el gobernador Marcelo Orrego encabezó la inauguración de las obras de modernización de la Calle 5, un proyecto clave para la conectividad entre Rawson y Pocito. Participaron los intendentes de los departamentos, Carlos Munisaga y Fabián Aballay, ambos peronistas. El acto generó una foto que provocó distintas interpretaciones. Fue la comidilla de la política sanjuanina.

La imagen en cuestión muestra el momento del corte de cinta. El Gobernador estuvo acompañado por el vicegobernador y candidato a diputado nacional, Fabián Martín, y por el ministro de Infraestructura, Fernando Perea. También estuvieron los caciques justicialistas. Justamente, el posicionamiento de los jefes comunales respecto de la figura de Orrego motivó los comentarios en las filas oficialistas y del peronismo.

image

Un operador político, que conoce ambos espacios, deslizó un comentario en la mesa de un café céntrico. "El título de esa foto sería Munisaga cerca, Aballay lejos", dijo.

La frase sintetizó las versiones que maneja el peronismo sobre el comportamiento de los intendentes. Por un lado, el pocitano responde al senador Sergio Uñac y es parte de la conducción formal del Partido Justicialista. Por el otro, el rawsino enarboló la bandera del "only Rawson" y estableció diálogo con los sectores del exgobernador José Luis Gioja y del exintendente de Chimbas, Fabián Gramajo. Mientras que mantiene distancia del uñaquismo.

¿Munisaga cerca y Aballay lejos? El intendente de Rawson tiene una buena relación con el Gobierno provincial y viceversa. En tanto, el pocitano no estableció el mismo vínculo. Además, de acuerdo a fuentes consultadas, Munisaga tiene cierto malestar con la conducción justicialista por la definición de los candidatos de Fuerza San Juan. Es más, a la fecha, todavía no hizo una declaración de apoyo explícito. La contraparte es Aballay, que responde a Uñac y que apoyó el proceso de selección de la fórmula de Cristian Andino y Romina Rosas.

Asimismo, las fuentes dijeron que el pocitano "cayó con hinchada" a un acto institucional, mientras que Munisaga acudió con el presidente del Concejo Deliberante, Ignacio Coronado, y el secretario de Obras, Facundo Cosma. La militancia de Aballay "fue con cornetas para marcar la cancha", graficaron.

Temas
