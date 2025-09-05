viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Esperanza

Uno de los perros hallados en la estremecedora escena de Pocito encontró un hogar

El can es uno de los que convivía en la casa de Alejandro Balmaceda, el hombre que fue hallado sin vida en el departamento a fines de agosto.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2025-09-05 at 6.17.17 PM

En medio de la conmoción que todavía genera el estremecedor hallazgo en Villa Aeroparque, Pocito, una noticia trajo alivio: uno de los seis perros rescatados de la vivienda donde fue encontrado sin vida Alejandro Balmaceda, conocido como “El Cafetero”, consiguió una familia adoptiva.

Lee además
pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policia detuvo a tres jovenes, dos de ellos menores
Violencia

Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores
Foto gentileza de Diario de Cuyo. 
Justicia

Cayó el ladrón del Corsa verde: un ex convicto que arrasó con varias propiedades en Pocito

El proteccionista Luciano Castro compartió la novedad en sus redes sociales y expresó la emoción que le produjo el gesto solidario: “Hoy, uno de los perritos rescatados del departamento de Pocito donde su dueño había fallecido, ha sido adoptado por una hermosa familia. Esta familia ha abierto las puertas de su corazón y de su hogar para brindarle el amor y el cariño que este perrito necesitaba”.

El caso había generado fuertes debates en la comunidad, especialmente por las voces que pedían la eutanasia de los animales tras el macabro episodio. Castro celebró que esta adopción sirva para desmentir esas posturas y demostrar que con cuidado y empatía es posible darles una segunda oportunidad. “Su apoyo ha sido fundamental para desmentir a aquellos que pedían la eutanasia para ellos y demostrar que con cariño, amor y respeto, podemos lograr grandes cosas”, remarcó.

La situación de los otros perros continúa siendo un desafío. Aún quedan cinco animales esperando un hogar responsable y seguro. “Estamos comprometidos con encontrarles buenos hogares responsables y amorosos a cada uno de ellos. Juntos podemos hacer una gran diferencia en la vida de estos animales y demostrar que el amor y la compasión pueden vencer cualquier obstáculo”, agregó Castro.

Cabe recordar que la tragedia de Pocito salió a la luz cuando vecinos, alarmados por el comportamiento agresivo de los canes y la prolongada ausencia de Balmaceda, alertaron a la policía. Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron restos óseos humanos que fueron identificados como del hombre mayor, quien había estado desaparecido durante meses.

Temas
Seguí leyendo

Encontraron una moto y herramientas robadas en Sarmiento: buscan al dueño

Naturgy San Juan sortea un celular entre los usuarios que se adhieran a la factura sin papel

Orrego, presente en la inauguración de la escuela de Nivel Inicial en Pocito

Radio Colón celebra 95 años ¡a puro jingle!: los éxitos rescatados para el cumpleaños

Siguen apareciendo videos de avistamientos de "ovnis" en San Juan

Top cinco de recetas sanjuaninas que no podés dejar de probar, según la IA

¿Estás organizando tu finde?, mirá todo lo que se podrá hacer en San Juan

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital
Gravísimo

Encontraron muerto a un martillero público en su oficina en Capital

El negocio de la esquina de San Luis y España está siendo demolido. El local albergó un negocio icónico del comercio sanjuanino. 
Esquina icónica

Demuelen un emblemático local frente al Parque de Mayo: adiós a parte de la historia comercial de San Juan

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital
Conmoción en las redes

Quién era el martillero público que encontraron sin vida en una inmobiliaria de Capital

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Fraude virtual

Una sanjuanina quiso obtener descuentos en un súper y sufrió una millonaria estafa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora
Comisaría 29°

Tensión en una escuela de Capital por la agresión de una madre contra la directora

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa
Disputa caliente

Sigue la polémica por el defensor de Graffigna: el Foro de Abogados dijo que la sanción es injustificada y preocupa

Imagen ilustrativa
Pasó en San Juan

Un chagarin violaba a su hermana y a su primo: les daba la computadora para que no hablen

Gachy Bianconi, la sanjuanina que convirtió el dolor en una cadena de solidaridad
Historias

Gachy Bianconi, la sanjuanina que convirtió el dolor en una cadena de solidaridad