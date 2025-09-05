Uno de los perros hallados en la estremecedora escena de Pocito encontró un hogar

En medio de la conmoción que todavía genera el estremecedor hallazgo en Villa Aeroparque, Pocito, una noticia trajo alivio: uno de los seis perros rescatados de la vivienda donde fue encontrado sin vida Alejandro Balmaceda, conocido como “El Cafetero”, consiguió una familia adoptiva.

Violencia Pocito: un taxista fue atacado en un intento de robo y la policía detuvo a tres jóvenes, dos de ellos menores

El proteccionista Luciano Castro compartió la novedad en sus redes sociales y expresó la emoción que le produjo el gesto solidario: “Hoy, uno de los perritos rescatados del departamento de Pocito donde su dueño había fallecido, ha sido adoptado por una hermosa familia. Esta familia ha abierto las puertas de su corazón y de su hogar para brindarle el amor y el cariño que este perrito necesitaba”.

El caso había generado fuertes debates en la comunidad, especialmente por las voces que pedían la eutanasia de los animales tras el macabro episodio. Castro celebró que esta adopción sirva para desmentir esas posturas y demostrar que con cuidado y empatía es posible darles una segunda oportunidad. “Su apoyo ha sido fundamental para desmentir a aquellos que pedían la eutanasia para ellos y demostrar que con cariño, amor y respeto, podemos lograr grandes cosas”, remarcó.

La situación de los otros perros continúa siendo un desafío. Aún quedan cinco animales esperando un hogar responsable y seguro. “Estamos comprometidos con encontrarles buenos hogares responsables y amorosos a cada uno de ellos. Juntos podemos hacer una gran diferencia en la vida de estos animales y demostrar que el amor y la compasión pueden vencer cualquier obstáculo”, agregó Castro.

Cabe recordar que la tragedia de Pocito salió a la luz cuando vecinos, alarmados por el comportamiento agresivo de los canes y la prolongada ausencia de Balmaceda, alertaron a la policía. Al ingresar al domicilio, los efectivos hallaron restos óseos humanos que fueron identificados como del hombre mayor, quien había estado desaparecido durante meses.