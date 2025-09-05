viernes 5 de septiembre 2025

Agenda

¿Estás organizando tu finde?, mirá todo lo que se podrá hacer en San Juan

Septiembre arranca con una nutrida grilla de actividades que incluye música, tatuajes, ferias y danza, entre otras propuestas del Ministerio de Turismo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Las actividades que se podrá realizar durante este fin de semana en San Juan.

Música en vivo, ferias, danza, performance, espectáculos teatrales y tatuajes artísticos formarán parte de una nutrida agenda para disfrutar durante el fin de semana en San Juan. El Ministerio de Turismo difundió las propuestas culturales para todos los gustos y edades, en diversos espacios culturales de la provincia.

Una a una, las actividades que ofrecerá el Chalet Cantoni durante el mes de septiembre.
El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos
Al registrar un auto en cualquier Registro del Automotor se podrá pagar al mismo tiempo la patente en el lugar. 
Ahora será más fácil pagar el impuesto al registrar un auto en San Juan

Las actividades que se podrá hacer en San Juan este finde

* Chalet Cantoni

- El sábado 6 de septiembre desde las 18, el jardín del emblemático Chalet Cantoni será el escenario de Bailar Temprano: Pop Sunset, una propuesta que fusiona música, danza y performance en un entorno al aire libre. El evento contará con el show en vivo de Fabricio Montilla Full Band, el set en vinilo de DJ Rokers, con clásicos de los años 70, 80 y 90, y la intervención del colectivo escénico Yeguas Sagradas. Además, habrá stands de comida y bebida para acompañar la experiencia. Entradas disponibles aquí.

- En el mismo espacio, el domingo 7, de 16 a 21:30, se desarrollará la primera edición de Paseo Cantoni, una feria que reunirá a más de 60 emprendimientos locales de diseño, arte gráfico, tejidos, cerámica, cosmética natural, panificados, cerveza artesanal y productos gourmet. El evento contará con DJ en vivo y una cuidada estética pensada para disfrutar una tarde entre sabores, música y creatividad. La entrada es libre y gratuita.

* Teatro del Bicentenario

- El viernes 5 de septiembre a las 21:30, la Compañía Tango San Juan vuelve con Otra vez, una propuesta coreográfica que explora las complejidades del amor a través de la danza y la música.

- El sábado 6, a las 21:30, será el turno de El Brote, el multipremiado espectáculo de Compañía Criolla, protagonizado por Roberto Peloni, una de las figuras más reconocidas del teatro musical argentino.

- Además, el sábado 6 a las 21, en la Sala Auditórium, el Ensamble Barroco presentará Pequeños Mundos, un viaje sonoro por la música del siglo XVIII. Las entradas tienen un valor general de $8000, con descuentos disponibles en boletería del teatro y venta online a través de TuEntrada.com.

* Teatro Sarmiento:

- El sábado 6, a las 22, Alejandro Lerner ofrecerá un show en el que recorrerá sus grandes éxitos y nuevas canciones. Entradas a la venta en TuEntrada.com.

- El domingo 7 a las 20, Pedro Aznar se presentará con un emotivo recorrido por su historia musical, desde Serú Girán hasta sus composiciones más personales. Las entradas pueden adquirirse en entradaweb.com.ar.

* Centro Cultural Conte Grand

- Los días 6 y 7 de septiembre se desarrollará la cuarta edición de la Oeste Expo Tattoo, que reunirá a más de 70 tatuadores de distintas provincias argentinas y artistas internacionales provenientes de Chile. El evento ofrecerá seminarios, talleres y demostraciones en vivo para profesionales y público general. Los interesados pueden obtener más información llamando al 2645281245 o ingresando a la página oficial de Oeste Expo Tattoo.

* Auditorio Juan Victoria

- El sábado 6 de septiembre desde las 19, en el Anfiteatro Buenaventura de los jardines del Auditorio, Los Auténticos Decadentes regresan a San Juan para festejar los 30 años de Mi vida loca, un disco emblemático que marcó a generaciones enteras con clásicos como La guitarra, El murguero, Corazón y El pájaro vio el cielo y se voló. Las entradas están disponibles en Farmacia Echegaray, Hoffmann instrumentos musicales, boletería del Auditorio y en entradaweb.com.ar.

- La propuesta cultural continuará el domingo 7 de septiembre, de 16:30 a 21:30, con la feria de artesanos y diseñadores sanjuaninos, La Lolita. El encuentro estará acompañado por un variado patio gastronómico. La entrada será libre y gratuita.

