miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
¡Agendalo!

El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

Durante el nuevo mes, el Chalet Cantoni despliega una programación diversa que incluye cine, música en vivo, ferias, talleres y experiencias de bienestar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Una a una, las actividades que ofrecerá el Chalet Cantoni durante el mes de septiembre.

Una a una, las actividades que ofrecerá el Chalet Cantoni durante el mes de septiembre.

El Chalet Cantoni se convierte este septiembre en epicentro de una vibrante agenda cultural que invita a la comunidad a participar de múltiples actividades gratuitas y aranceladas. La propuesta abarca desde cine y música hasta ferias de emprendedores, talleres artísticos y jornadas de bienestar personal.

Lee además
Viernes, sábado y domingo con actividades en el Chalet Aldo Cantoni.
Agenda

Tres días de actividades en el Chalet Cantoni: mirá cuáles son las propuestas
Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

La agenda completa con todas las actividades en el Chalet Cantoni

- El jueves 4 de septiembre, a las 20, vuelve el ciclo Pantallas Abiertas con la proyección gratuita de Disconnect (2012), un drama que explora la incomunicación en tiempos de hiperconectividad digital.

- El viernes 6 desde las 18, el jardín del Chalet será el escenario de Bailar Temprano: Pop Sunset, una experiencia performática al aire libre que conjuga música, danza y arte escénico. El evento contará con la participación en vivo de Fabricio Montilla Full Band, un set en vinilo de DJ Rokers con clásicos de los años 70, 80 y 90, y la intervención artística del colectivo Yeguas Sagradas. La tarde incluirá también una propuesta gastronómica con food trucks y bebidas. Las entradas ya están disponibles online haciendo click acá.

- El domingo 7, de 16 a 21:30, se desarrollará la primera edición del Paseo Cantoni, una feria cultural y productiva que reunirá más de 60 emprendimientos locales. El público podrá acceder de forma libre y gratuita a un recorrido por stands de diseño, arte gráfico, tejidos, cerámica, cosmética natural, panificados, cerveza artesanal y productos gourmet. La experiencia será acompañada por música en vivo y una cuidada ambientación.

- El martes 9 a las 20 se inaugurará la muestra Blanco y Negro, con obras de siete reconocidos artistas: Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano Aguil, Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. La exposición invita a reflexionar sobre el lenguaje del monocromo y estará disponible hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes en horarios de 9 a 13 y 17 a 20. La apertura incluirá una degustación de vinos de bodegas locales.

- El lunes 15, de 19 a 21, llega la programación de bienestar con la jornada Volver a lo Esencial, una actividad organizada por Plenamente que promueve el mindfulness y el yoga consciente. La experiencia será guiada por las licenciadas Valeria y Verónica Soria. La inscripción tiene un valor de $20.000 y se recomienda asistir con manta, almohadón y mate. Para anotarse hay que ingresar a un formulario al que se accede haciendo click aquí.

- Durante todo el mes se llevará a cabo el Taller de Cantoterapia Grupal, pensado para jóvenes y adultos a partir de los 18 años, sin necesidad de experiencia previa. El espacio propone un trabajo vocal recreativo basado en técnicas de respiración, afinación y expresión personal. Los encuentros serán los jueves, de 18 a 19:30, con un costo mensual de $18.000. Informes e inscripciones al 264-6291532.

Temas
Seguí leyendo

Cambió el horario de atención del Vacunatorio Central

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Final feliz: uno de los cachorros rescatados en Albardón fue dado en adopción

Rawson se prepara para vivir el Festival Nacional de Coros

Vuelven a difundir un sorteo para ayudar a un niño sanjuanino que debe operarse en Buenos Aires

Las cámaras están de luto: dolor en San Juan por la muerte de "Suricato" Martín

Tristeza en Caucete por la muerte de una reconocida empresaria

El intendente Sergio Miodowsky puso en funciones al nuevo secretario de Obras de Rivadavia

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

La prendes de vestir que encontraron el mismo allanamiento.
¿Iban a la guerra?

Encontraron muchas armas y municiones en Chimbas: mirá el arsenal que tenían

Padres de una escuela sanjuanina denunciaron que un docente jugó con un cuchillo sobre la mano de una alumna.
Peligro

Padres denunciaron que el profesor de una escuela sanjuanina "jugó" con un cuchillo sobre la mano de una alumna

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Te Puede Interesar

El intendente Matías Espejo, firmando la cesión del predio de Fabricaciones Militares en Jáchal a la empresa cordobesa Thor.
Sigue la polémica

Predio de Fabricaciones Militares en Jáchal: piden que la Justicia anule la entrega a la empresa cordobesa

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital
Delitos Especiales

Identificaron a la ciclista atropellada por una camioneta en Capital

Desde Gobierno hicieron una importante advertencia: al benedificio de trasbordo sólo se puede acceder usando la tarjeta SUBE como forma de pago.
Muy importante

La advertencia del Gobierno sobre el uso de la SUBE para acceder al beneficio de trasbordo

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz Argentina. video
Una lástima

El sanjuanino Eduardo Desimone se despidió de La Voz tras un sorpresivo triple empate

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados