El Chalet Cantoni en septiembre: lleno de arte, música y bienestar para todos

El Chalet Cantoni se convierte este septiembre en epicentro de una vibrante agenda cultural que invita a la comunidad a participar de múltiples actividades gratuitas y aranceladas. La propuesta abarca desde cine y música hasta ferias de emprendedores, talleres artísticos y jornadas de bienestar personal.

- El jueves 4 de septiembre, a las 20, vuelve el ciclo Pantallas Abiertas con la proyección gratuita de Disconnect (2012), un drama que explora la incomunicación en tiempos de hiperconectividad digital.

- El viernes 6 desde las 18, el jardín del Chalet será el escenario de Bailar Temprano: Pop Sunset, una experiencia performática al aire libre que conjuga música, danza y arte escénico. El evento contará con la participación en vivo de Fabricio Montilla Full Band, un set en vinilo de DJ Rokers con clásicos de los años 70, 80 y 90, y la intervención artística del colectivo Yeguas Sagradas. La tarde incluirá también una propuesta gastronómica con food trucks y bebidas. Las entradas ya están disponibles online haciendo click acá.

- El domingo 7, de 16 a 21:30, se desarrollará la primera edición del Paseo Cantoni, una feria cultural y productiva que reunirá más de 60 emprendimientos locales. El público podrá acceder de forma libre y gratuita a un recorrido por stands de diseño, arte gráfico, tejidos, cerámica, cosmética natural, panificados, cerveza artesanal y productos gourmet. La experiencia será acompañada por música en vivo y una cuidada ambientación.

- El martes 9 a las 20 se inaugurará la muestra Blanco y Negro, con obras de siete reconocidos artistas: Adriana Carbajal, Humberto Costa, Pablo Henríquez, Graciela Manzano Aguil, Jorge Marún, Estela Milán y Luis Romero. La exposición invita a reflexionar sobre el lenguaje del monocromo y estará disponible hasta el 1 de octubre, de lunes a viernes en horarios de 9 a 13 y 17 a 20. La apertura incluirá una degustación de vinos de bodegas locales.

- El lunes 15, de 19 a 21, llega la programación de bienestar con la jornada Volver a lo Esencial, una actividad organizada por Plenamente que promueve el mindfulness y el yoga consciente. La experiencia será guiada por las licenciadas Valeria y Verónica Soria. La inscripción tiene un valor de $20.000 y se recomienda asistir con manta, almohadón y mate. Para anotarse hay que ingresar a un formulario al que se accede haciendo click aquí.

- Durante todo el mes se llevará a cabo el Taller de Cantoterapia Grupal, pensado para jóvenes y adultos a partir de los 18 años, sin necesidad de experiencia previa. El espacio propone un trabajo vocal recreativo basado en técnicas de respiración, afinación y expresión personal. Los encuentros serán los jueves, de 18 a 19:30, con un costo mensual de $18.000. Informes e inscripciones al 264-6291532.