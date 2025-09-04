En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli , visitó San Juan este jueves para anunciar que la provincia será sede de los Juegos Evita Nacionales de Adultos Mayores en 2026. Durante su paso, destacó la infraestructura local, habló sobre la conectividad aérea y adelantó medidas para impulsar el turismo.

En el encuentro encabezado por el ministro de Turismo y Cultura, Guido Romero, y con la presencia de representantes del sector privado, Scioli aseguró que San Juan tiene condiciones únicas para crecer en materia turística. En ese marco, celebró el aumento del 50% en las frecuencias aéreas de Flybondi y adelantó gestiones para lograr vuelos internacionales.

“Eso significa más San Juan en Argentina, más mundo en San Juan y más San Juan en el mundo”, expresó.

El funcionario también anunció que se pondrá en marcha una nueva línea de créditos junto al Banco Nación, destinada a facilitar los viajes de las familias dentro del país. El plan incluirá financiación en 12 cuotas para pasajes aéreos y terrestres, hotelería, gastronomía, alquiler de autos y balnearios. La intención es que la medida esté disponible para el fin de semana largo del 12 de octubre.

En el plano deportivo, Scioli confirmó que San Juan será sede de la próxima edición de los Juegos Evita para adultos mayores. “Mi compromiso es que se realicen aquí por la infraestructura deportiva, por la importancia que el gobernador le da al deporte y por la agenda que busca romper la estacionalidad”, aseguró.