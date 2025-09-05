viernes 5 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para aprovechar

La feria sanjuanina más tradicional cumple 12 años y lo celebra con gran cantidad de ofertas

Con degustaciones de un chef reconocido, música en vivo y la entrega de una declaración de interés municipal, la feria celebra su decena de años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La Feria Agroproductiva festeja una docena de años.

La Feria Agroproductiva festeja una docena de años.

Este sábado 6 de septiembre, el Parque de Mayo será el epicentro de una fiesta para los sentidos. Con degustaciones de un chef reconocido, música en vivo y la entrega de una declaración de interés municipal, la Feria Agroproductiva celebra doce años potenciando a los productores locales.

Lee además
Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio
Clima

Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan
en san juan, scioli anuncio creditos para viajar y confirmo los juegos evita 2026 en la provincia
Visita

En San Juan, Scioli anunció créditos para viajar y confirmó los Juegos Evita 2026 en la provincia

La cita es de 10 a 14 hs en el Paseo de las Palmeras. Los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos regionales, disfrutar de recetas exclusivas elaboradas in situ por el chef Mauricio Barón y escuchar música en vivo. Además, organismos públicos estarán presentes ofreciendo servicios gratuitos como vacunación y asesoramiento sobre la tarjeta SUBE. El cierre será con el tradicional sorteo de combos de productos.

"El Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo se vestirá de gala este sábado 6 de septiembre para recibir la edición aniversario de la Feria Agroproductiva de San Juan, que celebra sus 12 años de trabajo ininterrumpido apoyando a los emprendedores locales", aseguraron desde el Ministerio de Producción.

En un acto significativo, el Municipio de la Capital entregará la Declaración de Interés Cultural, Turístico, Productivo y Social Municipal a la feria, un reconocimiento a más de una década de fomentar la economía regional y ser un punto de encuentro comunitario.

El plato fuerte de la celebración lo pondrá el reconocido chef Mauricio Barón, quien sorprenderá al público con dos preparaciones para degustación: una exquisita reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos y un innovador tomaticán sobre sopaipilla con aceitunas y aceite de oliva. Cabe destacar que todos los ingredientes serán aportados por los mismos feriantes, destacando la calidad de la materia prima local.

La jornada estará acompañada por la música de Candelaria Mallea y Angello Muñoz, quienes le pondrán el ritmo a una mañana que promete ser de disfrute para toda la familia.

Como es tradición, el evento cerrará con el sorteo de combos armados con productos de la feria. Además, varios organismos e instituciones públicas se sumarán a la propuesta con stands informativos y servicios gratuitos para la comunidad:

• Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas: Promoción de carreras de nivel superior.

• Ministerio de Salud Pública: Vacunatorio Central para actualizar el calendario de vacunación.

• Secretaría de Tránsito y Transporte: Entrega y asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE.

Seguí leyendo

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

Libreta AUH 2025: cómo tramitar su presentación

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol

Acto de Milei: serios incidentes entre Gendarmería, manifestantes libertarios y opositores

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

Dejá tu comentario

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5 video
Infraestructura

Quedaron inauguradas las obras en la Ruta 5

Te Puede Interesar

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa
Violencia en el fútbol sanjuanino

Dura sanción para Villa Obrera tras la agresión a un árbitro con un block: quita de puntos, suspensión de su cancha y fuerte multa

Por Redacción Tiempo de San Juan
La búsqueda de una sanjuanina de 61 años: quiere hallar a los hijos que le arrebaton luego de dar a luz.
Historia

La angustiante búsqueda de una sanjuanina a la que le arrancaron de los brazos dos hijos recién nacidos

Una de las amenazas de bomba en el Centro Cívico, reciente, que obligó al desalojo.
Óptica oficial

Amenazas de bomba en San Juan: hablan de operativos "inevitables" y salen a concientizar en escuelas

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares
Método disuasivo

En San Juan preparan una nueva compra de pistolas taser: aspiran a una cada dos policías y se usarán en otros lugares

Las características de la caza en San Juan, con las aves como la especie más afectada.
Ambiente

Las características de la caza en San Juan: cuál es la especie más elegida y un problema que crece