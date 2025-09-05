La feria sanjuanina más tradicional cumple 12 años y lo celebra con gran cantidad de ofertas

Este sábado 6 de septiembre, el Parque de Mayo será el epicentro de una fiesta para los sentidos. Con degustaciones de un chef reconocido, música en vivo y la entrega de una declaración de interés municipal, la Feria Agroproductiva celebra doce años potenciando a los productores locales.

La cita es de 10 a 14 hs en el Paseo de las Palmeras. Los asistentes podrán adquirir una amplia variedad de productos regionales, disfrutar de recetas exclusivas elaboradas in situ por el chef Mauricio Barón y escuchar música en vivo. Además, organismos públicos estarán presentes ofreciendo servicios gratuitos como vacunación y asesoramiento sobre la tarjeta SUBE. El cierre será con el tradicional sorteo de combos de productos.

"El Paseo de las Palmeras del Parque de Mayo se vestirá de gala este sábado 6 de septiembre para recibir la edición aniversario de la Feria Agroproductiva de San Juan, que celebra sus 12 años de trabajo ininterrumpido apoyando a los emprendedores locales", aseguraron desde el Ministerio de Producción.

En un acto significativo, el Municipio de la Capital entregará la Declaración de Interés Cultural, Turístico, Productivo y Social Municipal a la feria, un reconocimiento a más de una década de fomentar la economía regional y ser un punto de encuentro comunitario.

El plato fuerte de la celebración lo pondrá el reconocido chef Mauricio Barón, quien sorprenderá al público con dos preparaciones para degustación: una exquisita reducción de Malbec con dulce de alcayota y frutos secos y un innovador tomaticán sobre sopaipilla con aceitunas y aceite de oliva. Cabe destacar que todos los ingredientes serán aportados por los mismos feriantes, destacando la calidad de la materia prima local.

La jornada estará acompañada por la música de Candelaria Mallea y Angello Muñoz, quienes le pondrán el ritmo a una mañana que promete ser de disfrute para toda la familia.

Como es tradición, el evento cerrará con el sorteo de combos armados con productos de la feria. Además, varios organismos e instituciones públicas se sumarán a la propuesta con stands informativos y servicios gratuitos para la comunidad:

• Instituto Superior en Enología e Industrias Frutihortícolas: Promoción de carreras de nivel superior.

• Ministerio de Salud Pública: Vacunatorio Central para actualizar el calendario de vacunación.

• Secretaría de Tránsito y Transporte: Entrega y asesoramiento sobre la Tarjeta SUBE.