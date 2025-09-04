jueves 4 de septiembre 2025

Cocina cuyana

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Clásicas de Cuyo, estas tortitas doradas se hacen con pocos ingredientes y en menos de una hora. Quedan suaves por dentro y perfectas para acompañar mate o comidas.

Por Irene Toledo
Tortitas sanjuaninas doradas recién horneadas en una placa.

Manos amasando masa para tortitas cuyanas en mesada enharinada.

Las tortitas sanjuaninas -también conocidas como tortitas cuyanas- son panes chatos, simples y rendidores. Se amasan rápido, requieren pocos ingredientes y se hornean en minutos. A continuación, presentamos una versión fácil y casera, ideal para horno doméstico, con opciones a la sartén y variaciones para todos los gustos.

Ingredientes, rinde y tiempos

amasado-tortitas-cuya.jpg
Un amasado breve ayuda a una miga tierna y flexible.

Ingredientes (8–10 tortitas)

  • 400 g de harina 000 (≈ 3 tazas rasas)
  • 1 cdita de sal fina (5 g)
  • 1 cdita de polvo de hornear (5 g)
  • 60 g de grasa vacuna derretida o 60 ml de aceite (oliva o neutro)
  • 220–240 ml de agua tibia (lo que tome)
  • Opcional: 1 cdita de azúcar (realza el dorado)

Tiempo total: 45–55 minutos (amasado 10-12 min | descanso 15-20 min | horno 10-12 min)

Rinde: 8-10 unidades medianas

Equivalencias LATAM útiles

  • 1 taza harina 000 = ~130 g
  • 1 cda = 15 ml | 1 cdita = 5 ml
  • 60 g de grasa = ~4 cdas colmadas

Paso a paso

1. Mezcla seca

En un bowl, unir harina, sal y polvo de hornear. Si usás azúcar, integrala ahora.

2. Incorporar materia grasa

Agregar grasa derretida o aceite y mezclar con tenedor hasta formar grumos.

3. Agregar agua y amasar

Sumar agua tibia de a poco hasta lograr una masa suave y apenas pegajosa. Volcar a la mesada y amasar 8-10 minutos, hasta que quede lisa.

4. Descanso

Formar un bollo, cubrir y descansar 15-20 minutos para relajar el gluten.

5. Dividir y estirar

Cortar en 8-10 porciones. Estirar cada una en discos de 10-12 cm y pinchar con tenedor (evita globos en el horno).

6. Horneado

Disponer en placa apenas engrasada o con papel. Hornear 10-12 minutos a 200-220 °C, hasta dorar la base y la superficie.

7. Servir

Retirar, cubrir con paño 3-5 minutos (ayuda a que queden tiernas) y disfrutar calentitas.

Tips y variaciones

Opción a la sartén

Cocinar en sartén de fondo grueso a fuego medio, sin aceite, 3-4 minutos por lado, tapando para favorecer el vapor.

Más sabor cuyano

Sumar 1 cda de aceite de oliva a la masa y espolvorear con sal gruesa antes de hornear. También van bien con orégano o tomillo.

Integral o “más livianas”

Reemplazar 30-40 % de harina por harina integral fina; añadir 1 cda extra de agua si es necesario.

Cómo acompañarlas y conservar

Van perfecto con mate, mermeladas caseras, quesos blandos, carnes asadas o como base de sándwich. Una vez frías, guardar en frasco o bolsa bien cerrada hasta 48 horas a temperatura ambiente. Para más tiempo, freezar hasta 2 meses (recalentar directo al horno).

Ver recomendaciones de seguridad alimentaria según el INTI.

Dejá tu comentario

