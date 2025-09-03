Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

El budín de chocolate es uno de los clásicos preferidos a la hora de la merienda, pero muchas veces queda fuera de las dietas por su alto contenido de azúcar y productos lácteos. La buena noticia es que podés preparar una versión más liviana, húmeda y deliciosa, sin perder sabor. Acá te compartimos la receta.
Receta de budín de chocolate húmedo y sin culpas
image
Budín de chocolate húmedo
Esta receta reemplaza los ingredientes tradicionales por opciones más saludables, aptas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un postre rico.
Ingredientes:
-
2 bananas bien maduras.
-
2 huevos.
-
3 cucharadas de cacao amargo.
-
1 taza de harina integral o de avena.
-
1 cucharadita de polvo de hornear.
-
1 chorrito de esencia de vainilla.
-
Endulzante natural a elección (miel, stevia o dátiles).
Preparación paso a paso:
-
Pisá las bananas hasta obtener un puré.
-
Sumá los huevos y el endulzante natural.
-
Agregá el cacao, la harina, el polvo de hornear y la vainilla.
-
Mezclá bien y volcá la preparación en un molde previamente engrasado.
-
Llevá a horno moderado durante 30 a 35 minutos.
El resultado es un budín húmedo, sabroso y sin azúcar refinada, perfecto para disfrutar con mate, té o café en la merienda.
Beneficios de esta versión saludable
-
Aporta fibra gracias a la harina integral o de avena.
-
No contiene lácteos ni azúcares refinados.
-
Es fácil de preparar con pocos ingredientes.
-
Permite disfrutar de un clásico sin sentir culpas.
Con esta receta casera podés darte un gusto dulce, nutritivo y mucho más amigable con una alimentación equilibrada.