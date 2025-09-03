miércoles 3 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo de cocinar

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

Aprendé a preparar un budín de chocolate húmedo, sin azúcar ni lácteos, ideal para una merienda saludable y llena de sabor.

Por María Morá
Budín de chocolate húmedo y sin culpas

Budín de chocolate húmedo y sin culpas

El budín de chocolate es uno de los clásicos preferidos a la hora de la merienda, pero muchas veces queda fuera de las dietas por su alto contenido de azúcar y productos lácteos. La buena noticia es que podés preparar una versión más liviana, húmeda y deliciosa, sin perder sabor. Acá te compartimos la receta.

Lee además
¿problemas para dormir? tips para descansar rapido y profundo sin tomar medicamentos
Guía natural

¿Problemas para dormir? Tips para descansar rápido y profundo sin tomar medicamentos
de olivos a las estaciones de servicio: ypf lanzo a la venta el mameluco que milei puso de moda
Marketing

De Olivos a las estaciones de servicio: YPF lanzó a la venta el mameluco que Milei puso de moda

Receta de budín de chocolate húmedo y sin culpas

image
Budín de chocolate húmedo

Budín de chocolate húmedo

Esta receta reemplaza los ingredientes tradicionales por opciones más saludables, aptas para quienes buscan cuidar su alimentación sin renunciar a un postre rico.

Ingredientes:

  • 2 bananas bien maduras.

  • 2 huevos.

  • 3 cucharadas de cacao amargo.

  • 1 taza de harina integral o de avena.

  • 1 cucharadita de polvo de hornear.

  • 1 chorrito de esencia de vainilla.

  • Endulzante natural a elección (miel, stevia o dátiles).

Preparación paso a paso:

  • Pisá las bananas hasta obtener un puré.

  • Sumá los huevos y el endulzante natural.

  • Agregá el cacao, la harina, el polvo de hornear y la vainilla.

  • Mezclá bien y volcá la preparación en un molde previamente engrasado.

  • Llevá a horno moderado durante 30 a 35 minutos.

El resultado es un budín húmedo, sabroso y sin azúcar refinada, perfecto para disfrutar con mate, té o café en la merienda.

Beneficios de esta versión saludable

  • Aporta fibra gracias a la harina integral o de avena.

  • No contiene lácteos ni azúcares refinados.

  • Es fácil de preparar con pocos ingredientes.

  • Permite disfrutar de un clásico sin sentir culpas.

Con esta receta casera podés darte un gusto dulce, nutritivo y mucho más amigable con una alimentación equilibrada.

Temas
Seguí leyendo

Secuestran 500 kilos de cocaína en España, que habían sido "exportados" desde Argentina

Mar del Plata: ¡apareció el cuadro robado por los nazis! Dónde estaba y quién lo tenía

Sin botox: labios más gruesos y carnosos mezclando dos ingredientes de tu cocina

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

La inteligencia artificial desvela las 5 cualidades clave para ser la mejor secretaria

Elecciones legislativas 2025: ¿qué consecuencias tiene que afrontar la persona que no emita su voto?

Lo detuvieron por abusar de su hijastra y al llegar a su celda fue atacado a golpes por otros presos

Alerta por el aumento de casos de leptospirosis en Argentina: cuáles son los síntomas

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Imagen ilustrativa 
Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Imagen ilustrativa.
A lo mafioso

Una patota de mujeres entró a una casa y propinó una paliza a otra chica de Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados
Capital

Video: se bajó a entregar un pedido y motochorros le robaron la moto en Desamparados

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta
Encubrimiento

Tras la condena al empleado judicial: ¿cesantía o exoneración?, los castigos que afronta

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida
Este martes

Siniestro vial en 9 de Julio y Urquiza: una persona resultó herida

Te Puede Interesar

El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonada
Exclusivo

El colmo: robaron el móvil de una conocida radio sanjuanina y después apareció abandonada

Por Walter Vilca
Sebastián Penco y un regreso triunfal en el fútbol: redebut y un grito eufórico a Desamparados.
Qué regreso

Motoneta, ¡on fire!: 'timbos' negros, camiseta 19 y un regreso goleador ante Desamparados

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un empate técnico, y afirmó que el kirchnerismo está dispuesto a todo
Mensaje

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones