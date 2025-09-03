Recetas sin gluten fáciles y deliciosas: 5 opciones para preparar en casa

La intolerancia al gluten es una condición crónica que afecta a muchas personas en Argentina y el mundo. Esta proteína, presente en cereales como el trigo, avena, cebada y centeno (por eso siglas sin TACC), debe eliminarse de la dieta para evitar problemas de salud. Por suerte, hoy la gastronomía sin gluten es mucho más accesible y variada.
A continuación, te compartimos cinco recetas completas para que prepares en casa, desde ñoquis hasta postres, todas libres de gluten y recomendadas por chefs profesionales.
1. Ñoquis caseros de papa sin gluten
Ingredientes:
- 3 papas grandes
- 250 a 500 gramos de mezcla de harinas sin gluten
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 huevo
- Aceite y sal al gusto
Preparación:
Lava bien las papas y hiérvelas enteras con piel hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, pélalas y aplástalas para formar un puré, agregando aceite y sal para darle sabor. En el centro del puré, añade el huevo y mezcla. Ve incorporando poco a poco la mezcla de harinas con el polvo de hornear, integrando suavemente hasta obtener una masa que no sea pegajosa. Divide la masa en tiras largas y córtalas en pequeños trozos, dándoles forma de ñoqui con un tenedor o una ñoquera. Cocina los ñoquis en abundante agua hirviendo hasta que floten y sácalos con una espumadera. Sirve con la salsa que prefieras.
2. Quiche de arroz con verduras
Ingredientes:
Base:
Relleno:
- 1 huevo
- 1/4 taza de leche vegetal o leche común
- 1 taza de brócoli cocido
- 1/2 taza de arvejas cocidas
- 2 choclos cocidos y desgranados
- 1 cucharada de mezcla de especias italianas (masala)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharada de semillas de zapallo (opcional)
- Queso rallado para gratinar
Preparación:
Para la base, mezcla el arroz cocido con el queso rallado y el huevo hasta obtener una masa. Presiona esta mezcla en el molde para tarta, cubriendo todo el fondo de manera uniforme. Hornea a temperatura media-alta hasta que la base esté firme y ligeramente dorada. Para el relleno, bate el huevo junto con la leche, incorpora las verduras y las especias, salpimentando al gusto. Vierte esta mezcla sobre la base ya horneada, cubre con queso rallado y regresa al horno por unos 12 minutos, hasta que se gratine la superficie. Sirve acompañado de hojas verdes y un chorrito de aceite de oliva.
3. Pan rápido de espinaca para sándwich individual
Ingredientes:
- 100 gramos de espinaca fresca y limpia
- 2 huevos
- 4 cucharadas de harina de arroz integral
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal, pimienta y condimentos al gusto
Preparación:
Procesa la espinaca junto con los huevos y los condimentos hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la harina de arroz y el polvo de hornear, integrando bien sin sobrebatir. Distribuye la mezcla en moldes individuales aptos para microondas y cocina a máxima potencia durante 3 minutos. Deja reposar un minuto antes de desmoldar. Este pan es ideal para rellenar con hamburguesas, milanesas o tu elección favorita.
4. Ensalada fresca de espárragos y frutillas con vinagreta dulce
Ingredientes:
- 500 gramos de espárragos frescos
- 200 gramos de frutillas cortadas en rodajas
- 50 gramos de nueces tostadas sin gluten
- Para la vinagreta:
- 2 cucharadas de miel certificada sin gluten
- 1 cucharada de mostaza sin gluten
- 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
- 1 cucharada de vinagre de vino
- Sal al gusto
Preparación:
Hierve los espárragos en agua con sal hasta que estén tiernos pero firmes. Luego, pásalos a un baño con agua fría y hielo para cortar la cocción y conservar su color. Escurre bien. En un bol grande, mezcla los espárragos con las frutillas y las nueces. En un recipiente pequeño, combina la miel, la mostaza, el aceite, el vinagre y la sal, batiendo hasta emulsionar. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y mezcla suavemente antes de servir.
5. Torta casera de manzana sin gluten
Ingredientes:
- 125 gramos de manteca a temperatura ambiente
- 115 gramos de mezcla de harinas sin gluten
- 125 gramos de azúcar
- 3 huevos
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 3 manzanas verdes peladas y cortadas en rodajas finas
- 100 gramos de azúcar (para la mezcla)
- 150 gramos de azúcar (para el caramelo)
Preparación:
Prepara un caramelo con los 150 gramos de azúcar en un molde para torta y distribúyelo uniformemente. Coloca sobre el caramelo las rodajas de manzana. En un bol, bate la manteca con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa. Agrega los huevos uno a uno, incorporando bien. Añade la mezcla de harinas con el polvo de hornear y bate hasta obtener una masa homogénea. Vierte esta preparación sobre las manzanas en el molde. Cocina en horno a temperatura moderada hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.