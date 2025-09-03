miércoles 10 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Gastronomía Sin TACC

Recetas sin gluten fáciles y deliciosas: 5 opciones para preparar en casa

Si buscas ideas para una cocinar libre de gluten, te ofrecemos cinco recetas caseras fáciles y sabrosas, recomendadas por profesionales de la gastronomía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Increíbles opciones libres de gluten para cocinar algo innovador y saludable.

Increíbles opciones libres de gluten para cocinar algo innovador y saludable.

La intolerancia al gluten es una condición crónica que afecta a muchas personas en Argentina y el mundo. Esta proteína, presente en cereales como el trigo, avena, cebada y centeno (por eso siglas sin TACC), debe eliminarse de la dieta para evitar problemas de salud. Por suerte, hoy la gastronomía sin gluten es mucho más accesible y variada.

Lee además
Ensalada tibia de quinoa con cubos de zapallo asado y tomate.
Saludable y fácil

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate
Guía práctica sin promesas: comidas simples, verduras, granos y mucha hidratación para organizarte tres días. Opciones flexibles.
Organización práctica

Menú liviano 3 días "estilo detox": ideas fáciles y mucha hidratación

A continuación, te compartimos cinco recetas completas para que prepares en casa, desde ñoquis hasta postres, todas libres de gluten y recomendadas por chefs profesionales.

1. Ñoquis caseros de papa sin gluten

image

Ingredientes:

  • 3 papas grandes
  • 250 a 500 gramos de mezcla de harinas sin gluten
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 huevo
  • Aceite y sal al gusto

Preparación:

Lava bien las papas y hiérvelas enteras con piel hasta que estén tiernas. Una vez cocidas, pélalas y aplástalas para formar un puré, agregando aceite y sal para darle sabor. En el centro del puré, añade el huevo y mezcla. Ve incorporando poco a poco la mezcla de harinas con el polvo de hornear, integrando suavemente hasta obtener una masa que no sea pegajosa. Divide la masa en tiras largas y córtalas en pequeños trozos, dándoles forma de ñoqui con un tenedor o una ñoquera. Cocina los ñoquis en abundante agua hirviendo hasta que floten y sácalos con una espumadera. Sirve con la salsa que prefieras.

2. Quiche de arroz con verduras

image

Ingredientes:

Base:

Relleno:

  • 1 huevo
  • 1/4 taza de leche vegetal o leche común
  • 1 taza de brócoli cocido
  • 1/2 taza de arvejas cocidas
  • 2 choclos cocidos y desgranados
  • 1 cucharada de mezcla de especias italianas (masala)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharada de semillas de zapallo (opcional)
  • Queso rallado para gratinar

Preparación:

Para la base, mezcla el arroz cocido con el queso rallado y el huevo hasta obtener una masa. Presiona esta mezcla en el molde para tarta, cubriendo todo el fondo de manera uniforme. Hornea a temperatura media-alta hasta que la base esté firme y ligeramente dorada. Para el relleno, bate el huevo junto con la leche, incorpora las verduras y las especias, salpimentando al gusto. Vierte esta mezcla sobre la base ya horneada, cubre con queso rallado y regresa al horno por unos 12 minutos, hasta que se gratine la superficie. Sirve acompañado de hojas verdes y un chorrito de aceite de oliva.

3. Pan rápido de espinaca para sándwich individual

image

Ingredientes:

  • 100 gramos de espinaca fresca y limpia
  • 2 huevos
  • 4 cucharadas de harina de arroz integral
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal, pimienta y condimentos al gusto

Preparación:

Procesa la espinaca junto con los huevos y los condimentos hasta obtener una mezcla homogénea. Añade la harina de arroz y el polvo de hornear, integrando bien sin sobrebatir. Distribuye la mezcla en moldes individuales aptos para microondas y cocina a máxima potencia durante 3 minutos. Deja reposar un minuto antes de desmoldar. Este pan es ideal para rellenar con hamburguesas, milanesas o tu elección favorita.

4. Ensalada fresca de espárragos y frutillas con vinagreta dulce

image

Ingredientes:

  • 500 gramos de espárragos frescos
  • 200 gramos de frutillas cortadas en rodajas
  • 50 gramos de nueces tostadas sin gluten
  • Para la vinagreta:
    • 2 cucharadas de miel certificada sin gluten
    • 1 cucharada de mostaza sin gluten
    • 3 cucharadas de aceite de oliva extra virgen
    • 1 cucharada de vinagre de vino
    • Sal al gusto

Preparación:

Hierve los espárragos en agua con sal hasta que estén tiernos pero firmes. Luego, pásalos a un baño con agua fría y hielo para cortar la cocción y conservar su color. Escurre bien. En un bol grande, mezcla los espárragos con las frutillas y las nueces. En un recipiente pequeño, combina la miel, la mostaza, el aceite, el vinagre y la sal, batiendo hasta emulsionar. Vierte la vinagreta sobre la ensalada y mezcla suavemente antes de servir.

5. Torta casera de manzana sin gluten

image

Ingredientes:

  • 125 gramos de manteca a temperatura ambiente
  • 115 gramos de mezcla de harinas sin gluten
  • 125 gramos de azúcar
  • 3 huevos
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 3 manzanas verdes peladas y cortadas en rodajas finas
  • 100 gramos de azúcar (para la mezcla)
  • 150 gramos de azúcar (para el caramelo)

Preparación:

Prepara un caramelo con los 150 gramos de azúcar en un molde para torta y distribúyelo uniformemente. Coloca sobre el caramelo las rodajas de manzana. En un bol, bate la manteca con el azúcar hasta que la mezcla esté cremosa. Agrega los huevos uno a uno, incorporando bien. Añade la mezcla de harinas con el polvo de hornear y bate hasta obtener una masa homogénea. Vierte esta preparación sobre las manzanas en el molde. Cocina en horno a temperatura moderada hasta que, al insertar un palillo, este salga limpio. Deja enfriar antes de desmoldar.

Temas
Seguí leyendo

Aprendé a hacer pan de lentejas sin harina: la receta rica y saludable de Paulina Cocina

Comidas equilibradas para el almuerzo: 5 recetas rápidas con verduras y proteínas

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Budín de chocolate saludable: la receta sin azúcar ni lácteos, ideal para el mate

En San Juan, qué verduras es mejor dejar fuera de la heladera para conservar sus propiedades

Receta fácil de bastones de calabacín: livianos, rápidos y con mucho sabor

Receta de pastel de papa argentino: versión casera fácil

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Ensalada tibia de quinoa con cubos de zapallo asado y tomate.
Saludable y fácil

Ensalada tibia de quinoa con zapallo y tomate

Por Irene Toledo

Las Más Leídas

Foto del Instagram de Diego Tejada Gómez, el joven fallecido tras chocar con un patrullero en Rivadavia. 
Dolor

Hace menos de un año, otra tragedia enlutaba a la familia del motociclista fallecido: la muerte de su melliza en otro accidente

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes
Conmoción

Quién era el joven motociclista que murió en el choque en Rivadavia y el conmovedor mensaje que circuló en las redes

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido
Rawson

Encontraron más de 1.700 gramos en drogas en el Barrio La Estación: así se llevaban a un detenido

Ya están los padrones provisorios de inscriptos para el sorteo de viviendas del IPV.
Servicio

Ya están los padrones provisorios para el próximo sorteo del IPV, entrá y revisalos

Este miércoles habrá una edición especial de la Feria Agroproductiva en el Centro Cívico.
Para aprovechar

Este miércoles habrá feria con frutas y verduras recién salidas de la huerta en San Juan: dónde será

Te Puede Interesar

Imagen ilustrativa
Jubilada engañada

Le ofrecieron una promoción, cayó en la trampa y la estafaron en casi 2.000.000 pesos
10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos para chuparse los dedos
Paren en Off

10 cosas que no conocías de Laura Palma: es fan de Boca, hace crossfit y bizcochuelos "para chuparse los dedos"

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería
Mejora el escenario

UOCRA San Juan confirmó la toma de unos 1.000 trabajadores, con la reactivación de la Ruta 40 Sur y obras de minería

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia
Personajes sanjuaninos

Maru y la psicomotricidad: una mirada clara sobre su importancia en la vida de todos y en especial en la infancia

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito
Increíble

A un policía se le escapó un preso de un hospital, pero tuvo suerte porque lo recapturaron en Pocito