miércoles 3 de septiembre 2025

Violencia

Acto de Milei: serios incidentes entre Gendarmería, manifestantes libertarios y opositores

En un clima de tensión extrema, el presidente cerrará la campaña bonaerense de La Libertad Avanza. Pese al blindaje, se registran incidentes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

A las 18.40 ocurrieron incidentes afuera del club Villa Ángela, en el barrio Villa Trujui, de Moreno, donde Javier Milei será el orador central del acto de cierre de campaña bonaerense de La Libertad Avanza.

Fue una pelea a golpes de puño entre un militante que le habría realizado un gesto a un hombre que caminaba por la zona. “Le hizo un gesto de mono”, reconstruyeron desde la transmisión de Crónica TV.

El episodio derivó en algunos golpes de puño y empujones que no llegó a desmadrar la situación. Ocurrió además en medio de un fuerte operativo de seguridad y de un clima de tensión por la violencia política que da contexto al cierre de la campaña electoral en la provincia de Buenos Aires.

El hecho fue controlado rápidamente, aunque se inscribe en las advertencias que realizaron funcionarios provinciales y nacionales, en medio de críticas cruzadas. Mientras el Gobierno nacional defendió la decisión de realizar el acto en una zona en donde se considera que el presidente Milei genera rechazo por la situación del país, en la gestión bonaerense lo interpretaron como una provocación que podría alimentar la violencia.

También la Gendarmería, afectada a la seguridad del acto, estuvo mezclada en incidentes.

Desde sitios periodísticos oficialistas también denunciaron pedradas de militantes "kirchneristas" contra los simpatizantes del presidente.

