La intendenta de Moreno le pidió a militantes opositores que no se acerquen al acto de Milei

La intendenta del partido bonaerense de Moreno, Mariel Fernández, le pidió a los vecinos de la ciudad que no se manifiesten hoy en el acto de cierre de campaña que realizará el presidente Javier Milei por cuestiones de seguridad y afirmó que seguía el tema con "mucha preocupación".

¿Puro humo? Periodista uruguayo desafía a la justicia argentina, y promete más audios sobre el entorno de Javier Milei, pero, ¿los tiene?

" Les pido, por favor, a todas las familias también, que hoy no es un día para manifestarse. Ni aunque a ustedes les parezca de manera inocente que van a estar con carteles en las inmediaciones del lugar les pido encarecidamente que hoy no lo hagan, no estén en los alrededore s", dijo Fernández en un video difundido en redes sociales.

Para la jefa comunal peronista, el oficialismo nacional busca un hecho de violencia para tapar las denuncias de presunta corrupción que emergieron en los últimos días en el área de discapacidad, en la que está vinculada la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

"Ustedes saben muy bien la cantidad de denuncias sobre corrupción que está teniendo el Gobierno nacional, donde está implicada la hermana del presidente. nosotros creemos que hay una estrategia para tratar de encubrir esa información, y por esa razón nos preocupa tanto el acto del día de hoy", agregó.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/marielfmoreno1/status/1963295957275046084&partner=&hide_thread=false Lo que más me preocupa en este día es la seguridad y la integridad de las familias de Moreno. El acto de Milei de hoy no es un lugar para manifestarse, les pido por favor que no vayan al acto y que se cuiden. pic.twitter.com/iOPfn9fbMV — Mariel Fernández (@marielfmoreno1) September 3, 2025

Según Fernández, "cualquier tipo de hecho violento" contra Milei "va a ser noticia" y le va a serviría al Ejecutivo nacional, en campaña para las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires del próximo domingo, para "tapar las graves denuncias y escuchas telefónicas que hay sobre" Karina Milei.

"Me preocupa la seguridad de los vecinos y vecinas de Moreno, principalmente por las declaraciones públicas que está haciendo el Presidente, donde manifiesta que teme por un atentado contra su vida, pero que, sin embargo, hace el acto en un lugar abierto totalmente, porque lo hace en un club de barrio", sostuvo.

En esa línea, detalló que el lugar no tiene "problema con los ingresos porque se puede acceder desde la Ruta 23 y resaltó: "Así que ese no sería el inconveniente, lo que a mí me preocupa es la integridad de los vecinos y vecinas de Moreno".

"Yo sé que hay mucho enojo por las personas con discapacidad, que de manera arbitraria les han dado de baja a su atención, por los jubilados y jubiladas que tienen graves problemas económicos, y su jubilación no les alcanza, y están caros los remedios", precisó Fernández.