jueves 4 de septiembre 2025

Clima

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol

La jornada del 4 de septiembre arranca con frescura y cielo cubierto, pero se irá abriendo paso hacia una tarde agradable, ideal para salir sin apuro.

Por Redacción Tiempo de San Juan
frío en san juan.webp

El jueves en San Juan se presenta con una mañana fresca y gris, con temperaturas que parten de los 9 °C al amanecer y apenas llegan a 11–12 °C hacia el mediodía, bajo un cielo mayormente cubierto por nubes. A medida que avanza la jornada, el sol comienza a ganar terreno: cerca del mediodía asoma entre nubes intermitentes y, hacia la tarde, el ambiente se vuelve más luminoso, con temperaturas que alcanzan los 14–15 °C y cielos que se despejan parcialmente, regalando momentos agradables.

La tarde avanza con más claridad y un sol tenue que se anima a asomarse entre las nubes, marcando un pico de 15 °C alrededor de las 17 h. A partir de allí, la luz empieza a declinar y el termómetro desciende suavemente: serán de nuevo 12 °C cerca de las 20 h, bajando a unos 11 °C a lo largo de la noche, que regresa a un dominio casi total de la nubosidad.

Será una jornada ideal para quienes prefieren presenciar la transición de la mañana fresca hacia una tarde moderadamente templada, sin extremos térmicos. Si tenés planes al aire libre, conviene llevar una campera ligera para la mañana y una prenda más abrigada para el atardecer, cuando el fresco reaparece junto con las nubes.

