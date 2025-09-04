Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

Las autoridades difundieron un comunicado para pedir a los sanjuaninos ayuda para dar con José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años del que se busca desde hace dos días.

En las últimas horas, se inició la búsqueda en San Juan de un hombre que salió de su casa y desapareció sin dejar rastros. Ante la alarma de su familia, quien realizó la denuncia por el hecho, se puso en marcha el protocolo del Programa Provincial de Búsqueda de Personas Extraviadas. Desde allí lanzaron el alerta para pedir colaboración a los sanjuaninos.

Según informaron, la persona buscada es José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años que está desaparecido desde el pasado martes 2 de septiembre de 2025.

Según el comunicado oficial, Leyes Campillay tiene contextura física mediana, mide 1,74 metros, es de nacionalidad argentina, tiene ojos verdes, cara angulosa, boca chica y labios medianos.

Al momento de su desaparición, se desplazaba a bordo de una camioneta Fiat Strada Adventure 1.5, color negra, con dominio NFK-644.

Las autoridades solicitaron que cualquier persona que tenga información sobre su paradero o lo haya visto se comunique de inmediato con el 911 o con la comisaría más cercana. La colaboración de la comunidad es clave para poder encontrarlo.