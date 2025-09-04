Libreta AUH 2025: cómo tramitar su presentación

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) informó que los titulares de la AUH (Asignación Universal por Hijo) ya pueden presentar la Libreta AUH de 2025, a través de un procedimiento sencillo en el sitio oficial del organismo previsional.

De esta manera, las familias que acrediten el cumplimiento de los controles de salud, el esquema de vacunación y educación de los niños y adolescentes podrán acceder al 20%, que corresponde al complemento acumulado de 2024, y que habitualmente el organismo distribuye una vez que se haya presentado la documentación requerida.

Anses remarca que el formulario generado desde la web es el único válido para realizar el trámite online y que, una vez que esté completo por las autoridades escolares y sanitarias, debe cargarse en Mi Anses mediante un celular o computadora. La fecha límite de presentación es el 31 de diciembre de 2025.

Cómo presentar la Libreta AUH 2025

Ingresar a Mi Anses con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

En la sección Hijos , seleccionar Libreta AUH , consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta.

, seleccionar , consultar la información sobre los hijos o personas a cargo por la que se recibe la asignación y corroborar que esté correcta. Si falta completar alguna sección (educación, salud o vacunación), seleccionar la opción Generar Libreta para descargarla o enviarla por correo electrónico.

para descargarla o enviarla por correo electrónico. Imprimir el formulario (en una sola hoja y con buena calidad de impresión) y llevarlo al centro de salud o a la escuela (si corresponde) para que sea completado y firmado.

Sacar una foto al formulario completo (tomarla sobre una superficie plana y bien iluminada y que se vean las cuatro esquinas marcadas en negro). La imagen debe tener un peso menor a 3 megabytes (MB) y estar en formato JPG.

Reingresar a Mi Anses , seleccionar la opción Hijos, buscar el apartado Libreta AUH y Subir Libreta AUH , y seguir las instrucciones para completar el trámite.

, seleccionar la opción Hijos, buscar el apartado y , y seguir las instrucciones para completar el trámite. El proceso de carga finaliza cuando el titular recibe un correo electrónico que confirma que la presentación se efectuó correctamente.

A quiénes les corresponde el cobro de la AUH

Esta asignación está dirigida al los siguientes grupos poblacionales:

Desocupado

Trabajador no registrado o sin aportes

Trabajador de casas particulares

Monotributista social

De cuánto es la AUH en abril de 2025

En abril, a los titulares de la AUH les corresponden los siguientes montos:

Asignación Universal por Hijo: $82.160,57

Asignación Universal por Hijo con Discapacidad: $267.537,58

Asignación por Embarazo: $82.160,57

Las cifras mencionadas corresponden solamente al 80% de la prestación total, ya que se requiere de la presentación de certificado de asistencia escolar y sanitario de los menores a cargo para el cobro del porcentaje retenido.

FUENTE: La Nación