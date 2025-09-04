Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

La carbonada cuyana es uno de los guisos más queridos de la región: bien sabroso, con verduras de estación y un toque dulzón que la hace única. Esta versión está pensada para olla común y para la vida cotidiana: ingredientes accesibles, pasos claros y variantes por si falta algo en la heladera.
Ingredientes, rinde y tiempos
ingredientes-carbonada-cuyo.jpg
Ingredientes simples y estacionales para una carbonada perfecta.
Archivo TDSJ
Ingredientes (6 porciones)
- 600 g de carne vacuna para guiso (cuadrada/palada) en cubos
- 2 cdas de aceite
- 1 cebolla grande en cubos
- 1 morrón rojo en cubos
- 2 dientes de ajo picados
- 400 g de zapallo (calabaza) en cubos
- 2 papas medianas en cubos
- 1 batata mediana en cubos (opcional)
- 2 choclos en rodajas o 1 lata de choclo enjuagada
- 2 tomates perita pelados y picados (o 1 taza de puré de tomate)
- 1 hoja de laurel, 1 cdita de orégano, 1 cdita de pimentón
- 1 cdita de azúcar (opcional para equilibrar acidez)
- Caldo o agua caliente c/n (aprox. 750 ml)
- Sal y pimienta
Tiempo total: 70-85 minutos | Rinde: 6 porciones abundantes
Equivalencias LATAM útiles
- 1 taza = 240 ml · 1 cda = 15 ml | 1 cdita = 5 ml
- 1 choclo = ~120-150 g de granos
Paso a paso
1. Dorar la carne
Calentar el aceite y sellar la carne en tandas. Reservar.
2. Sofrito base
En la misma olla, rehogar cebolla, morrón y ajo 4-5 minutos. Salpimentar.
3. Integrar y sumar líquidos
Agregar carne, tomates, laurel, orégano, pimentón y azúcar. Cubrir con caldo a ras. Hervir suave 25 minutos.
4. Verduras de cocción media
Sumar zapallo, papa y batata. Mezclar y cocinar 15–20 minutos más.
5. Choclo y punto
Agregar choclo y ajustar líquido si hace falta. Cocinar 10–12 minutos. Rectificar sal y pimienta.
6. Textura y reposo
Apagar, reposar 5-10 minutos. El guiso toma cuerpo y mejora sabor.
Tips y variaciones
Dulzona “cuyana”
Sumar 1 durazno en almíbar en cubitos o un puñado de pasas en el último tramo.
Sin carne o con pollo
Reemplazar por muslos de pollo (deshuesados) o hacer versión vegetariana incorporando legumbres cocidas (porotos pallares, garbanzos).
Presentación tradicional
Servir con perejil picado y un toque de ají molido. Pan casero a mano… y listo.
Cómo servir y conservar
Con pan o tortitas, es plato único. Enfriar y refrigerar hasta 3 días en recipiente cerrado, o freezar hasta 2 meses. Recalentar a fuego suave con un chorrito de agua.
Algunas recomendaciones para consumidores (ANMAT)