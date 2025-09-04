jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Cocina cuyana

Carbonada cuyana fácil en olla: receta paso a paso

Un clásico regional rendidor y sabroso, con zapallo, choclo y carne. Versión simple para cocina diaria, con tips para adaptar ingredientes y textura.

Por Irene Toledo
Carbonada cuyana, un clásico regional rendidor y sabroso. &nbsp;

Carbonada cuyana, un clásico regional rendidor y sabroso.

 

elrecopiladordesabores.blogspot.com
ingredientes-carbonada-cuyo.jpg
Lee además
la receta de scones sin harina ni manteca: livianos, faciles y listos en 20 minutos
Tiempo de cocinar

La receta de scones sin harina ni manteca: livianos, fáciles y listos en 20 minutos
receta facil de bastones de calabacin: livianos, rapidos y con mucho sabor
Detox

Receta fácil de bastones de calabacín: livianos, rápidos y con mucho sabor

Ingredientes, rinde y tiempos

ingredientes-carbonada-cuyo.jpg
Ingredientes simples y estacionales para una carbonada perfecta. &nbsp;

Ingredientes simples y estacionales para una carbonada perfecta.

Ingredientes (6 porciones)

  • 600 g de carne vacuna para guiso (cuadrada/palada) en cubos
  • 2 cdas de aceite
  • 1 cebolla grande en cubos
  • 1 morrón rojo en cubos
  • 2 dientes de ajo picados
  • 400 g de zapallo (calabaza) en cubos
  • 2 papas medianas en cubos
  • 1 batata mediana en cubos (opcional)
  • 2 choclos en rodajas o 1 lata de choclo enjuagada
  • 2 tomates perita pelados y picados (o 1 taza de puré de tomate)
  • 1 hoja de laurel, 1 cdita de orégano, 1 cdita de pimentón
  • 1 cdita de azúcar (opcional para equilibrar acidez)
  • Caldo o agua caliente c/n (aprox. 750 ml)
  • Sal y pimienta

Tiempo total: 70-85 minutos | Rinde: 6 porciones abundantes

Equivalencias LATAM útiles

  • 1 taza = 240 ml · 1 cda = 15 ml | 1 cdita = 5 ml
  • 1 choclo = ~120-150 g de granos

Paso a paso

1. Dorar la carne

Calentar el aceite y sellar la carne en tandas. Reservar.

2. Sofrito base

En la misma olla, rehogar cebolla, morrón y ajo 4-5 minutos. Salpimentar.

3. Integrar y sumar líquidos

Agregar carne, tomates, laurel, orégano, pimentón y azúcar. Cubrir con caldo a ras. Hervir suave 25 minutos.

4. Verduras de cocción media

Sumar zapallo, papa y batata. Mezclar y cocinar 15–20 minutos más.

5. Choclo y punto

Agregar choclo y ajustar líquido si hace falta. Cocinar 10–12 minutos. Rectificar sal y pimienta.

6. Textura y reposo

Apagar, reposar 5-10 minutos. El guiso toma cuerpo y mejora sabor.

Tips y variaciones

Dulzona “cuyana”

Sumar 1 durazno en almíbar en cubitos o un puñado de pasas en el último tramo.

Sin carne o con pollo

Reemplazar por muslos de pollo (deshuesados) o hacer versión vegetariana incorporando legumbres cocidas (porotos pallares, garbanzos).

Presentación tradicional

Servir con perejil picado y un toque de ají molido. Pan casero a mano… y listo.

Cómo servir y conservar

Con pan o tortitas, es plato único. Enfriar y refrigerar hasta 3 días en recipiente cerrado, o freezar hasta 2 meses. Recalentar a fuego suave con un chorrito de agua.

Algunas recomendaciones para consumidores (ANMAT)

Temas
Seguí leyendo

Cómo preparar sopaipillas en San Juan: las recetas fáciles más buscadas para combatir el frío

Tortitas sanjuaninas al horno: receta fácil y casera

Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

Libreta AUH 2025: cómo tramitar su presentación

¿Tenés alguna frazada, colchón o artículo de limpieza de más?, mirá cómo ayudar a quienes sufrieron por la lluvia

Jueves templado en San Juan: del frío matinal a una tarde con tímidos destellos de sol

Acto de Milei: serios incidentes entre Gendarmería, manifestantes libertarios y opositores

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Las autoridades difundieron un comunicado para pedir a los sanjuaninos ayuda para dar con José Pablo Leyes Campillay, un hombre de 30 años del que se busca desde hace dos días.
Piden ayudan

Buscan desde hace dos días a un sanjuanino de 30 años: qué hacer si lo viste

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes usurpados con quinchos y piletas
Trastienda de un escándalo

El Gobierno de San Juan busca recuperar terrenos agrícolas en Médano de Oro: lotes "usurpados" con quinchos y piletas

Imagen ilustrativa 
Tremendo

Un adolescente calentaba agua para bañarse y murió por una descarga eléctrica

Te Puede Interesar

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5 video
Infraestructura

Llegó el gran día: este jueves inauguran las obras de la Calle 5

Por Redacción Tiempo de San Juan
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará
Abordaje oficial

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Tras gestiones provinciales

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado
Expectativa

Más de 24 mil familias se anotaron para el sorteo del IPV: cuál es el barrio más codiciado