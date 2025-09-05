viernes 5 de septiembre 2025

En la previa del finde, cómo está el Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Este viernes, las autoridades a cargo del tránsito por el paso dieron a conocer información importante para quienes tengan planeado viajar.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, en la previa del fin de semana. (Foto de archivo)

Cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, en la previa del fin de semana. (Foto de archivo)

Este viernes, en la previa del fin de semana, las autoridades del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, se refirieron al estado del camino y ofrecieron información importante para quienes decidan viajar.

Según detallaron, “la frontera internacional se encuentra habilitada en ambos sentidos de circulación para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros con portación obligatoria de cadenas”.

En ese contexto se aclaró que, “se registran condiciones meteorológicas óptimas para la transitabilidad. No obstante, se recomienda consultar los canales oficiales antes de viajar hacia alta montaña”.

Cabe recordar que, a partir de este mes y hasta el 31 de mayo del año próximo, el Paso Internacional Cristo Redentor, permanecerá las 24 horas abierto. De esta forma, se pone fin al horario de invierno, que año a año está vigente durante los meses de junio, julio y agosto.

