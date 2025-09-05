En la previa del finde, cómo está el Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile

Cuál es el estado del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, en la previa del fin de semana. (Foto de archivo)

Este viernes, en la previa del fin de semana, las autoridades del Paso Cristo Redentor, que une a Mendoza con Chile, se refirieron al estado del camino y ofrecieron información importante para quienes decidan viajar.

Para aprovechar La feria sanjuanina más tradicional cumple 12 años y lo celebra con gran cantidad de ofertas

Según detallaron, “la frontera internacional se encuentra habilitada en ambos sentidos de circulación para vehículos particulares, transporte de carga y pasajeros con portación obligatoria de cadenas”.

En ese contexto se aclaró que, “se registran condiciones meteorológicas óptimas para la transitabilidad. No obstante, se recomienda consultar los canales oficiales antes de viajar hacia alta montaña”.

Cabe recordar que, a partir de este mes y hasta el 31 de mayo del año próximo, el Paso Internacional Cristo Redentor, permanecerá las 24 horas abierto. De esta forma, se pone fin al horario de invierno, que año a año está vigente durante los meses de junio, julio y agosto.