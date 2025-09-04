jueves 4 de septiembre 2025

Turf

Desde "Señor importante" a "Asiatic King": la carrera más esperada en San Juan tendrá un duelo de lujo cien por cien local

La próxima semana se correrá la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento. Se confirmó que habrá siete caballos y que todos serán sanjuaninos.

Por Carla Acosta
El turf a nada de salir a escena

La pasión sanjuanina por el turf volverá a entrar en escena con la 72° edición del Clásico Domingo Faustino Sarmiento, la carrera más esperada del año. La gran novedad de esta edición es que son siete los caballos confirmados, todos de San Juan, lo que garantiza que el trofeo se quede en casa.

Los protagonistas del clásico serán Asiatic King -cuyo propietario es Horacio Muñoz, del stud La Nona, quien ganó el clásico el año pasado con Pay The Man-, Señor Importante, Butan Nat, Perfect Inc, El Mau, Solcitadicimo y Endo Verde -este último ganador en el Gran Premio Vicente Dupuy que se disputó hace unas semanas en San Luis, bajo la conducción de Sergio Perona-.

El Clásico Sarmiento se disputará sobre 2.200 metros y promete un duelo de lujo entre los mejores del turf local.

El programa de la jornada incluye entre 13 y 15 carreras, con competencias destacadas como el Clásico Corto (1.100 metros, cinco caballos) y La Milla (1.600 metros, ocho caballos).

La actividad comenzará a las 9 de la mañana, mientras que el Clásico Sarmiento se largará a las 16.30. En tanto que las entradas tendrán un valor de 10.000 pesos para hombres y 5.000 para mujeres.

