Con 7 obras iniciadas y 5 por arrancar, cómo avanzan las tareas de renovación en la Difunta Correa

En detalle, el avance de las obras que se desarrollan para renovar por completo el paraje Difunta Correa.

Con la mira puesta en una renovación histórica, el Gobierno provincial continúa avanzando con las obras en el paraje Difunta Correa, en Vallecito. Los trabajos, que comenzaron con intensidad a principios de este año, apuntan a embellecer el lugar, ofrecer mayor comodidad a los visitantes y potenciar el turismo en uno de los sitios más emblemáticos de la provincia. En total, hay siete obras en plena ejecución y otras cinco que se encuentran en etapa inicial o próximas a licitarse, todas financiadas con fondos provinciales.

Desde el Ministerio de Infraestructura, organismo a cargo del desarrollo de las tareas, destacaron que el Master Plan que guía el proyecto busca modernizar la infraestructura, ordenar los espacios y potenciar tanto la actividad turística como la devoción popular, sin perder la identidad cultural que caracteriza al paraje.

Las obras en marcha muestran avances significativos. En el sector comercial, la remodelación de galerías y locales, con estructuras metálicas reforzadas, nuevos cielorrasos, pisos estampados y luminarias, ya alcanza el 80% de avance.

SECTOR ASADORES (2) Así avanza el sector de parrilleros.

En paralelo, el sector de asadores y áreas recreativas presenta un 50% de ejecución, con parrilleros restaurados, nuevos espacios semicubiertos, pérgolas para ampliar las zonas de sombra y la construcción de un puente peatonal de 34 metros que conecta el estacionamiento con las áreas de comercios y recreación.

VEREDA NODO Ya asoman las veredas de los nodos.

También se trabaja en los nodos de acceso y circulación, que ordenarán el tránsito interno uniendo el comercio, los asadores, el estacionamiento y los accesos principales, ofreciendo también espacios de descanso. Estos incluyen veredas, cordones y cruces peatonales. Además de bancos, basureros e iluminación.

NODO Los nuevos nodos de acceso.

Mientras que dos tótems jerarquizan los ingresos: el que está ubicado en el acceso principal se encuentra en etapa de estructura y hormigonado con un 40% de avance, y el secundario, emplazado en el segundo ingreso, ya cuenta con revestimiento de piedra y cartelería con la leyenda “Paraje Difunta Correa”, este cuenta con un 80% de la obra desarrollada.

En materia de servicios, los sanitarios, que incluyen los tres núcleos existentes y la construcción de un cuarto núcleo nuevo presentan un 90% de ejecución. En este caso, se realiza la remodelación integral de los núcleos existentes, incorporación de baños adaptados, rampas, piletas de lavado y pérgolas para mayor comodidad.

Baño Los sanitarios están casi listos.

Uno de los trabajos más avanzados es el parador de camiones, ubicado frente a la escuela del paraje, que está en su etapa final con un 98% de avance. Este espacio ofrecerá estacionamiento, dormitorios, baños y áreas de descanso para transportistas.

PARADOR DE CAMIO El nuevo parador para los camioneros.

En la Escuela República del Paraguay, en tanto, se construyen nuevas aulas para nivel inicial y se ejecutan refacciones y ampliaciones que incluyen patios, un playón deportivo y cierres perimetrales, con un 35% de progreso.

ESCUELA La construcción de la escuela tiene un 35 por ciento de avance.

Lo que viene

En cuanto a los proyectos en etapa inicial, se destaca el sector gastronómico, donde ya comenzó la demolición de viejas estructuras y la preparación del terreno para un paseo completamente renovado.

También se encuentra en proceso de licitación la nueva Unidad Rural N.º 1, que contará con oficinas, dormitorios, corrales y estacionamientos, reforzando la seguridad del predio. Además, están proyectados un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) con servicios de guardia, enfermería, odontología y ginecología; un escenario para actividades culturales y eventos; y un estacionamiento renovado que permitirá un reordenamiento integral del flujo vehicular.

CONSTRUCCIÓN PUENTE

“El Master Plan no solo se enfoca en la infraestructura y los servicios, sino también en el ordenamiento de espacios comerciales y gastronómicos, y en el fortalecimiento del turismo y la devoción que cada año atraen a miles de visitantes”, indicaron desde el organismo.

Y sumaron: “Con estas intervenciones, el paraje se consolida como un destino turístico jerarquizado y un lugar de fe más accesible, seguro y moderno, preparado para recibir a peregrinos y turistas con instalaciones de calidad y mayor comodidad”.