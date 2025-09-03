Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Estela Juana Capelli, Víctor Dávila, Alexiana Díaz, José Alberto Díaz, Martín Gastón Díaz y Oscar Ramón Díaz, los seis sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado en Médano de Oro -valuado en $200.000.000- y realizar un proyecto privado, quedaron en libertad e imputados de graves delitos.

La jueza Mabel Moya imputó provisoriamente de los delitos de estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita a todos los imputados y a dos de ellos, les agregó el delito de estelionato.

Cabe destacar que la Fiscalía de Estado había solicitado que estos sujetos quedaran imputados de los delitos de usurpación y asociación ilícita y la magistrada dio a lugar. El fiscal Duilio Ejarque de UFI Delitos Informáticos y Estafas solicitó que, por ahora, quedaran imputados solo por el delito de estafas reiteradas y estelionato para dos de ellos, José Díaz y Estela Juana Capelli (estaba a través de Zoom porque está en Tucumán).

A pesar de la grave imputación, todos quedaron en libertad pero con medidas de coerción. Las del inciso 1, 3 y 4 del Artículo 295 del Código Procesal. Es decir, no entorpecer la investigación y someterse al proceso, presentarse cada 15 días la comisaría jurisdiccional más cercana a su domicilio, y tienen prohibido salir de la provincia sin la debida autorización de la justicia. En el caso de Capelli, no podrá salir del territorio tucumano.

Moya dio a lugar a las medidas cautelares que solicitaron tanto la UFI como la Fiscalía de Estado. Cada uno fue embargado con $102.000.000 y le inhibieron los bienes. Además, ordenó que no se realicen cambios en el terreno que ahora se encuentra en la mira, que tiene el nombre de Lote N°90.

Así quedó la imputación a cada uno:

Estela Juana Capelli: estafa en calidad de autora, estelionato, asociación ilícita y usurpación.

Víctor Dávila: estafas reiteradas en calidad de participe necesario, asociación ilícita y usurpación.

Alexiana Díaz: estafas reiteradas en calidad de autora, asociación ilícita y usurpación.

José Alberto Díaz: estafas reiteradas, estelionato, asociación ilícita y usurpación.

Martín Gastón Díaz: estafas, asociación ilícita y usurpación.

Oscar Ramón Díaz: estafas reiteradas en calidad de participe necesario, asociación ilícita y usurpación.

La causa que se investiga

La UFI Delitos Informáticos y Estafas conformado por el fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli, empezará a investigar un gravísimo hecho de fraude. Seis sanjuaninos quedaron imputados de apropiarse de un terreno, que según la Fiscalía de Estado pertenece a la Provincia y que está valuado en unos $200.000.000.

La fiscalía expresó que, en este lote ubicado en Colonia Fiscal, Rawson, se realizó un proyecto privado bajo el nombre “Vista al Cerro”. Como así también, que se pudo comprobar -hasta ahora- que se han radicado 48 denuncias, pero explicaron que este terreno se subdividió en 168 lotes, es decir, que podría haber más personas perjudicadas.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.29 (2) A sala completa. Damnificados, catarata de abogados defensores, fiscalía y Fiscales de Estado presentes en la audiencia.

La Fiscalía de Estado compuesta por Claudio Edgardo Herrera, José Aníbal Fraifer y Ricardo Lorenzo Mira, expresaron que estas personas deberían quedar en la mira por usurpación y estafas reiteradas en concurso real con asociación ilícita en perjuicio del Estado y de los particulares que compraron estos lotes.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28 (1) Miembros de la Fiscalía de Estado

Esta parte expresó que este hecho se realizó en el Lote N° 90 de la Colonia Fiscal Domingo Faustino Sarmiento, en Rawson, que pertenece al Estado Provincial y cuyo destino es exclusivamente agrícola. En este lugar se detectaron operaciones privadas irregulares (venta, fraccionamiento y construcción de viviendas) sobre dicho lote, que nunca fue adjudicado legalmente tras la desadjudicación a Carlos Cerda en 2014.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.28 Fiscal Duilio Ejarque y la ayudante fiscal Silvina Putelli.

Según la acusación, en el último tiempo se comprobó que varias personas denunciaron haber comprado un lote de este emprendimiento “Vista al Cerro” que no cuenta con respaldos legales. Además se comprobó con una inspección que existen más de 100 viviendas -en diferentes etapas de construcción- con conexiones de luz y agua, algunas cuentas con piletas y quinchos, es decir, que no es utilizado para la actividad agrícola.

Los acusados tuvieron la libertad de declarar en la audiencia, pero todos se abstuvieron a hacerlo. La audiencia fue maratónica, ya que comenzó a las 9 horas y la resolución final de la magistrada se leyó pasadas las 18 horas.

Las defensas de los acusados expresaron que no existe estafa y que ese lugar se ha adjudicado de manera legal, es decir, que el proyecto se realizó bien.