El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

En los últimos días, un video subido a TikTok por el usuario @joseepedraza_ despertó repercusión entre choferes y pasajeros de la Red Tulum. La publicación, protagonizada por José Pedraza y sus compañeros Hugo y Florencia, acumuló más de 4 mil “me gusta”.
En la filmación, los tres trabajadores del volante recrearon con humor una situación que, aseguran, les genera molestias a diario: los pasajeros que suben al colectivo sin saldo en la tarjeta SUBE. El diálogo actuado expone la escena típica. Un usuario que intenta pagar varias veces, insiste en que “tenía saldo” y demora la circulación de la unidad.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961484795382309303&partner=&hide_thread=false
Tras la actuación, los choferes dejaron en claro el mensaje que buscaban transmitir. “No me hagas perder tiempo, bajarte y cargarla nada más, es lo único que tiene que hacer. Nos hacen perder segundos que, para nosotros, son una eternidad y nos atrasan, sobre todo en hora pico”, expresaron.
El pedido a los usuarios fue concreto: revisar el saldo antes de subir, pedir un pasaje en la primera oportunidad si la tarjeta no tiene crédito, esperar al final para solicitar la habilitación o, en su defecto, pagar con Mercado Pago. “Besos, abrazos y cuando nos vean, saluden”, cerraron los tres choferes, dejando en claro que, pese al reclamo, buscan mantener la cercanía con los pasajeros.