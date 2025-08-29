viernes 29 de agosto 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En las redes

El pedido de tres choferes sanjuaninos a los usuarios de la Red Tulum: "No me hagas perder tiempo"

Tres colectiveros usaron el humor en TikTok para plantear un reclamo que viven a diario. Ironizaron con los pasajeros que suben sin saldo en la SUBE y demoran el viaje. El video superó las 4 mil reacciones.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

En los últimos días, un video subido a TikTok por el usuario @joseepedraza_ despertó repercusión entre choferes y pasajeros de la Red Tulum. La publicación, protagonizada por José Pedraza y sus compañeros Hugo y Florencia, acumuló más de 4 mil “me gusta”.

Lee además
Desde septiembre, el boleto escolar gratuito será una realidad en todo San Juan.
Mejora

El boleto escolar gratuito se extiende a comunas alejadas y se aplicará en todo San Juan
dolor por la muerte de un alumno de una escuela de educacion especial de santa lucia
En las redes

Dolor por la muerte de un alumno de una escuela de Educación Especial de Santa Lucía

En la filmación, los tres trabajadores del volante recrearon con humor una situación que, aseguran, les genera molestias a diario: los pasajeros que suben al colectivo sin saldo en la tarjeta SUBE. El diálogo actuado expone la escena típica. Un usuario que intenta pagar varias veces, insiste en que “tenía saldo” y demora la circulación de la unidad.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1961484795382309303&partner=&hide_thread=false

Tras la actuación, los choferes dejaron en claro el mensaje que buscaban transmitir. “No me hagas perder tiempo, bajarte y cargarla nada más, es lo único que tiene que hacer. Nos hacen perder segundos que, para nosotros, son una eternidad y nos atrasan, sobre todo en hora pico”, expresaron.

El pedido a los usuarios fue concreto: revisar el saldo antes de subir, pedir un pasaje en la primera oportunidad si la tarjeta no tiene crédito, esperar al final para solicitar la habilitación o, en su defecto, pagar con Mercado Pago. “Besos, abrazos y cuando nos vean, saluden”, cerraron los tres choferes, dejando en claro que, pese al reclamo, buscan mantener la cercanía con los pasajeros.

Temas
Seguí leyendo

Aseguraron quiénes serían los artistas para la Fiesta Nacional de la Tradición 2025, y vendrían en "El camión de Germán"

Auditorías de pensiones por discapacidad: los datos clave para los sanjuaninos

Brujería en San Juan: Gabi la Vidente reveló las claves de la magia negra en San Juan

Impactante: vecinos salvaron a un perro con un hierro clavado

Cuáles son los requisitos para donar sangre en San Juan y dónde serán las colectas de septiembre

La UNSJ apunta a que los alumnos terminen sus carreras con un taller especial

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Un peluquero solidario que transforma vidas: Maxi Zacarías lleva su magia a la comunidad huarpe para el Día del Niño

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
en el dia del abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso mas dificil que les toco resolver
En sus palabras

En el Día del Abogado, letrados sanjuaninos dieron su testimonio: el caso más difícil que les tocó resolver

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Una de las fotos que circulan por Facebook junto a las denuncias.
Embaucadores con uniformes

El penal de Chimbas está que arde por 40 denuncias por supuestas estafas millonarias de una pareja de guardiacárceles

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por vender una investigación: quién es y por qué cayó
Insólito

Detienen a un empleado de la UFI de Delitos contra la Propiedad por "vender" una investigación: quién es y por qué cayó

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero
Cosa de locos

¡Rompieron un récord sanjuanino! Mirá cuánto alcohol en sangre tenía un misionero

El SMN advierte sobre un combo de alertas meteorológicas para San Juan, durante el fin de semana de Santa Rosa.
Efecto Santa Rosa

Advierten sobre un combo de alertas meteorológicas en distintas zonas de San Juan, este fin de semana

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia
Complicado

El hermano de un juez sanjuanino acusado de estafa sumó una nueva denuncia

Te Puede Interesar

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva
Contexto industrial

Tras el caso Dilexis, cuáles son los tres rubros que más preocupan en San Juan por la baja de la actividad productiva

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo
Impactante

Los videos de un voraz incendio que afectó a una escuela de 25 de Mayo

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa
Alerta meteorológica

Uno por uno, los eventos suspendidos en San Juan por el Temporal de Santa Rosa

Detuvieron a El Churro, acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas
En Rawson

Detuvieron a "El Churro", acusado de dispararle en el pie a un hombre en Chimbas

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel
Declaraciones

Le preguntaron a Sergio Uñac sobre el sueldo de los senadores, y responsabilizó a Villarruel