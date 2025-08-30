sábado 30 de agosto 2025

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum

Comenzará a aplicarse a partir de este 1° de septiembre. Para validarlo, el titular también deberá presentar además de la parte inferior del CUD, el DNI.

Por Mario Godoy
En un trabajo conjunto interministerial entre Familia y Desarrollo Humano y Gobierno, se acordó que a partir de este lunes 1° de septiembre, el CUD (Certificado Único de Discapacidad) será la credencial vigente que operará como “pase libre” de transporte público de corta distancia, para las personas con discapacidad.

Los titulares de esta prestación deberán presentar la parte inferior del CUD y su DNI para validar la gratuidad en el transporte. En algunos casos, el certificado especifica que incluye a un acompañante.

Excepcionalmente para quienes tengan el CUD vencido y deban renovarlo en la Junta Médica de la Dirección de Personas con Discapacidad, tal como se anunció oficialmente en el mes de julio pasado, seguirán vigentes las credenciales anteriores. Esto será hasta el lunes 13 de octubre, inclusive.

Con esa acción -generada entre la Dirección de personas con Discapacidad, la Secretaría de Tránsito y Transporte y la Dirección de la Red Tulum- se simplificará y eficientizará la realización de trámites administrativos (ya no será necesaria la gestión en paralelo del “pase libre). En la provincia están registradas aproximadamente unas 29.000 personas con discapacidad, aunque vale consignar que no todos quienes tienen estas condiciones solicitan la gratuidad del transporte.

Este derecho está establecido por la Ley Provincial 814 A en su artículo 22 inciso 10 (D), que especifica que las personas con discapacidad y su acompañante -según el caso- tienen derecho a viajar en forma gratuita en el transporte público de pasajeros. El beneficio de la gratuidad es de uso personal e intransferible, y fundamentalmente es un derecho que les garantiza a las personas con discapacidad, de todas las edades, acceder al traslado para el destino que necesiten, es decir, no sólo médico y asistencial, educativo o laboral, sino también recreativo y social.

Vale destacar que varias provincias del país, aplican la misma modalidad. Los Certificados Únicos de Discapacidad (CUD) –que no tiene una única fecha de vencimiento, sino que dependen de las circunstancias de cada caso, como por ejemplo el tipo de patología- válidos son los de soporte físico, tanto los que fueron emitidos en papel moneda como los más actuales que tienen incorporado un código QR. El CUD tiene legitimidad en todo el territorio nacional.

FUENTE: Ministerio de Familia y Desarrollo Humano

