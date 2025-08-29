viernes 29 de agosto 2025

Judiciales

Otros dos sanjuaninos, en la mira por tenencia y distribución de pornografía infantil: uno terminó condenado

Uno de estos sujetos aceptó la pena en un juicio abreviado. El otro quedó imputado. Los reportes fueron a través de WhatsApp.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Imagen ilustrativa.

Imagen ilustrativa.

En la mañana de este viernes, dos sanjuaninos se sentaron en el banquillo de acusados por tenencia y producción de material sexual de menores. Uno aceptó la pena en juicio abreviado y otro quedó imputado.

Dese la Justicia informaron que uno de ellos, identificado como Josué Eduardo Aguirre. Este sujeto fue aprehendido en los últimos días y este viernes se sentó frente al juez y escuchó la acusación del fiscal Eduardo Gallastegui de UFI Delitos Informáticos y Estafas.

El fiscal expresó que este sujeto tenía en su celular y compartió estos videos de menores de 13 años. Por tal razón le endilgaron este delito. Aguirre admitió su autoría y aceptó la sentencia de 3 años de prisión condicional, es decir, que quedará en libertad.

Horas después, el fiscal Duilio Ejarque de Delitos Informáticos expresó que se formalizó contra un tal Fernando Páez por el delito de tenencia de pornografía infantil agravada por ser menores de 13 años.

En ambos casos, las imágenes y videos se hicieron por WhatsApp

Estos hechos ocurrieron a un día del detenido, y condenado, por el megaoperativo internacional, bajo el nombre: “Operación Internacional Aliados por la Infancia V”. Se hicieron allanamientos en simultáneo en 15 países y en más de 10 provincias de Argentina, entre ellas San Juan.

En este caso, Maximiliano Ceballos (34) fue el condenado y aceptó la pena de 3 años de prisión condicional.

Temas
