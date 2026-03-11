miércoles 11 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Para tener en cuenta

Psicólogos sanjuaninos en alerta: crece una estafa que utiliza turnos falsos

A través de la solicitud de consultas y falsos comprobantes de pago, los delincuentes buscan engañar a los psicólogos para que devuelvan supuestos excedentes de dinero.

Por Redacción Tiempo de San Juan
colegio de psicólogos de la provincia de san juan.jpg

El Colegio de Psicólogos de San Juan advirtió sobre una modalidad de estafa que está ocurriendo principalmente en provincias del sur del país, aunque en San Juan también puede llegar a proliferar. De esta manera, solicitaron estar atentos y alertas ante cualquier situación.

Lee además
La canasta escolar en San Juan.
Encuesta de TIEMPO

Del reciclaje a las billeteras virtuales: las tácticas de los sanjuaninos para enfrentar el costo de la canasta escolar
Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios.
Para aprovechar

Jóvenes y adultos sanjuaninos ya pueden inscribirse en las Escuelas de Oficios: los detalles

La entidad explicó que personas desconocidas se comunican solicitando turnos urgentes y, para “confirmar” la primera sesión, piden un CBU o alias para realizar el pago. Luego envían un comprobante falso indicando que se equivocaron y que transfirieron un monto mayor, solicitando la devolución del supuesto excedente. En algunos casos, insisten con llamadas por WhatsApp para presionar la devolución.

De esta manera, compartieron recomendaciones que están viralizando sus colegas de otras jurisdicciones. De esta manera, explicaron que es fundamental no realizar devoluciones de dinero sin haber verificado previamente que el ingreso se ha reflejado de forma efectiva en la cuenta. Para confirmar cualquier transacción, utilicen siempre el home banking o la aplicación oficial del banco como fuente de validación.

Asimismo, evitar compartir datos personales o bancarios ante situaciones que les generen dudas y mantenerse alerta frente a pedidos que se presenten con un tono inusualmente urgente o insistente. Finalmente, recordaron la importancia de no compartir el número de teléfono de colegas sin contar con su autorización previa.

Temas
Seguí leyendo

ARA San Juan: arranca el juicio por la muerte de 44 marinos en la implosión de submarino en 2017, entre ellos tres sanjuaninos

Albardón se une para donar cabello y fabricar pelucas oncológicas: la campaña solidaria que impulsa un peluquero

Todos los mitos que rodean al pan y su verdadero valor nutricional

Lanzan en San Juan una colecta de útiles escolares para ayudar a chicos de barrios populares

El Teatro del Bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escénicas

San Juan caminará por el Día del Cáncer de Cuello Uterino: cómo anotarse

Los secretos de la impresionante obra de 8 metros de alto que engalana la Parroquia de Jáchal

La rara y exquisita flor autóctona que se vio en San Guillermo

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
el teatro del bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escenicas
Agendando

El Teatro del Bicentenario se llena en marzo de atractivas propuestas escénicas

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores
ANIVI

Misterio por el sanjuanino, ligado a una familia de empresarios, denunciado por abuso sexual de menores

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente
Está en jaque

Se agrava, y mucho, la situación del sanjuanino acusado de abusar y prostituir a una adolescente

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros
Grave

Impactante y confuso episodio en Rawson: una mujer chocó contra dos patrulleros

San Juan será sede del 3° Raid Latinoamericano de Autos Antiguos, Clásicos y Sport.
Durante 3 días

Se viene un desfile de autos antiguos, clásicos y sport en San Juan: el detalle de los recorridos

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito
Lo último

Confirman de qué murió el indigente hallado en un basural de Pocito

Te Puede Interesar

La familia denunciante es de la villa cabecera de Caucete.
Estafa y ¿apriete?

Una familia caucetera denunció que le robaron cheques y después aparecieron tres "cobradores" por una deuda de $50.000.000

Por Redacción Tiempo de San Juan
Si adelantan, no son aliados: la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan
De cara al 2027

"Si adelantan, no son aliados": la advertencia de Milei que reabre el debate electoral en San Juan

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron
Según el INDEC

San Juan aumentó sus exportaciones en un 11%: minería y productos químicos, los sectores que se destacaron

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno
En Trinidad

Sustrajeron joyas a una anciana por un valor de $3.000.000 y sospechan de su entorno

El comerciante quedó alojado en la comisaría de 25 de Mayo.
Allanamiento

Un comerciante fue detenido y se le secuestró un arsenal tras amenazar a su vecino en 25 de Mayo