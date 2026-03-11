Psicólogos sanjuaninos en alerta: crece una estafa que utiliza turnos falsos

El Colegio de Psicólogos de San Juan advirtió sobre una modalidad de estafa que está ocurriendo principalmente en provincias del sur del país, aunque en San Juan también puede llegar a proliferar. De esta manera, solicitaron estar atentos y alertas ante cualquier situación.

La entidad explicó que personas desconocidas se comunican solicitando turnos urgentes y, para “confirmar” la primera sesión, piden un CBU o alias para realizar el pago. Luego envían un comprobante falso indicando que se equivocaron y que transfirieron un monto mayor, solicitando la devolución del supuesto excedente. En algunos casos, insisten con llamadas por WhatsApp para presionar la devolución.

De esta manera, compartieron recomendaciones que están viralizando sus colegas de otras jurisdicciones. De esta manera, explicaron que es fundamental no realizar devoluciones de dinero sin haber verificado previamente que el ingreso se ha reflejado de forma efectiva en la cuenta. Para confirmar cualquier transacción, utilicen siempre el home banking o la aplicación oficial del banco como fuente de validación.

Asimismo, evitar compartir datos personales o bancarios ante situaciones que les generen dudas y mantenerse alerta frente a pedidos que se presenten con un tono inusualmente urgente o insistente. Finalmente, recordaron la importancia de no compartir el número de teléfono de colegas sin contar con su autorización previa.