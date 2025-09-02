martes 2 de septiembre 2025

Gran expectativa

En sólo un día, más de 17 mil sanjuaninos se inscribieron para el sorteo del IPV: los 2 barrios más elegidos

El IPV habilitó la página para que las familias se anoten y elijan alguno de los 7 barrios disponibles en distintos departamentos. El paso a paso para el trámite.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Comenzaron las inscripciones para el nuevo sorteo del IPV y gran cantidad de sanjuaninos ya realizaron el trámite.

Comenzaron las inscripciones para el nuevo sorteo del IPV y gran cantidad de sanjuaninos ya realizaron el trámite.

Pasaron 24 horas desde que comenzó la etapa de inscripción online de cara al próximo sorteo del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), a través del cual serán preadjudicadas 344. Y en ese lapso, según indicaron desde el Ministerio de Infraestructura de la provincia, ya se anotaron más de 17 mil familias.

Según indicaron desde el organismo, hasta el lunes a las 22, se habían inscripto 15.920 familias. En tanto que, alrededor de las 8 de este martes, el número ya alcanzaba las 17.414.

En cuanto a los barrios más elegidos, informaron que se trata de Los Surcos, el cual está ubicado en Chimbas y en el que hay disponibles 5 viviendas; y El Jagual, que se encuentra en Pocito y tienen 13 viviendas disponibles.

Cabe recordar que, las casas que se sortearán no habían sido adjudicadas previamente debido al incumplimiento de requisitos, la falta de documentación de algunos postulantes en sorteos anteriores o por ausencia de inscriptos.

Las inscripciones podrán realizarse hasta el 8 de septiembre, de forma exclusiva a través de la página web oficial del IPV: ipv.sanjuan.gob.ar

Las 5 claves para inscribirse

  • Fecha de inicio y cierre

Las inscripciones están habilitadas desde el 1 hasta el 8 de septiembre. Pasado ese plazo, no se podrán realizar nuevas postulaciones.

  • Modalidad de inscripción

El trámite es 100% online y se debe realizar a través de la página oficial del IPV. Cada grupo familiar podrá elegir un único barrio para participar del sorteo.

  • Quiénes pueden postularse

Pueden inscribirse personas con domicilio en los departamentos de Calingasta (solo Sorocayense), Pocito, Rawson, Rivadavia, Santa Lucía, Capital, San Martín, 25 de Mayo, Sarmiento y Angaco.

Las personas que residan en el Gran San Juan (Capital, Rivadavia, Rawson, Santa Lucía y Chimbas) solo pueden inscribirse para las viviendas disponibles en el barrio Los Surcos, de Chimbas.

  • Barrios y viviendas disponibles

- Tierras del Norte – 62 viviendas (Angaco)

- El Puerto – 7 viviendas (Calingasta, Sorocayense)

- Los Surcos – 5 viviendas (Chimbas)

- El Jagual – 13 viviendas (Pocito)

- Solares del Sur – 190 viviendas (Sarmiento)

- Caraballo II – 61 viviendas (San Martín)

- Tehul – 6 viviendas (25 de Mayo)

  • Fechas del sorteo y cronograma

El sorteo público se realizará el 25 de septiembre en la Caja de Acción Social. Antes, habrá instancias clave:

- 9 y 10 de septiembre: publicación y consulta de padrones provisorios.

- 12 y 15 de septiembre: recepción de reclamos.

- 16 al 18 de septiembre: ajustes y correcciones.

- 19 de septiembre: cierre definitivo de padrones.

- 22 al 24 de septiembre: publicación de padrones definitivos.

- 29 de septiembre: reapertura de padrones para nuevas inscripciones o modificaciones de datos.

