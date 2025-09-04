jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Comparativa

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias

Este jueves tomará estado parlamentario el proyecto de Ley de Modernización y Transparencia del Transporte Público de Personas y Cargas, presentado por el Poder Ejecutivo. Sin embargo, en la Cámara de Diputados ya circula un proyecto similar, autoría de remiseros, pero que tiene muchas diferencias en su génesis.

Por Ana Paula Gremoliche
remisero.webp

Este jueves toma estado parlamentario el proyecto de Ley de Modernización y Transparencia del Transporte Público de Personas y Cargas, presentado por el Poder Ejecutivo, con el objetivo de modernizar absolutamente todo el sistema de transporte (referente a remises, taxis, aplicaciones, colectivos, etcétera). Si bien la novedad giró en torno a este proyecto, lo cierto es que en la Cámara de Diputados ya existe otro, que presentó el diputado justicialista Eduardo Cabello, y contó con la participación de los conductores de taxis y remises. La iniciativa oficialista deberá ser tratada “a su antecedente”, es decir, a la primera propuesta presentada, por lo que tendrán que “convivir” en las comisiones correspondientes. Similitudes, diferencias y el trasfondo de cada una de ellas.

Lee además
el certificado unico de discapacidad sera el nuevo pase libre para la red tulum
Importante medida

El Certificado Único de Discapacidad será el nuevo pase libre para la Red Tulum
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

La diferencia clave entre ambos proyectos es la forma. El presentado por Cabello es una modificatoria a la Ley 814-A, que es la que actualmente regula la prestación del servicio público de transporte de personas, lo que significa que sólo “toca” los artículos referidos al transporte no regular de pasajeros (taxis, remises, transportes escolares, entre otros) y deja la ley original para regular el resto de los transportes. Por su parte, el que envió el gobierno de Marcelo Orrego comprende una ley global, que busca regular absolutamente todos los transportes y prevé la derogación de la Ley 814-A y la 1050-A.

El objetivo general del proyecto enviado por el Ejecutivo es crear un marco único, moderno y transparente para transporte regular y no regular, de pasajeros y cargas. Mientras que la de la oposición tiene como fin “garantizar competencia leal entre apps y subsistemas tradicionales” (taxis/remises).

Es en este contexto que se suscita la principal diferencia. El proyecto emitido por el Gobierno provincial reconoce a las plataformas digitales con o sin conductor y les da responsabilidad legal como intermediarios. De esta manera, se establece un régimen claro para los intermediarios, siguiendo el artículo 1280 del Código Civil y Comercial de la Nación, lo que significa que las plataformas serán responsables como “intermediarios” frente al usuario y el Estado. En contrapartida, el proyecto de ley que plantea cambios en la Ley 814-A, regula las apps tipo Uber y Cabify, con registro obligatorio, seguros, choferes con licencia profesional, geolocalización, trazabilidad y cupo máximo del 40% respecto de taxis y remises, lo cual “permite” la competencia leal entre ambos sistemas de transporte.

Otras de las principales diferencias es que, mientras la Ley de Modernización y Transparencia del Transporte Público de Personas y Cargas incorpora una visión de futuro al habilitar expresamente el uso de vehículos eléctricos, híbridos, autónomos y la creación de líneas experimentales, el Proyecto de Reforma a la Ley 814-A se limita a regular el presente inmediato, enfocándose exclusivamente en el funcionamiento de las aplicaciones móviles de transporte de pasajeros, sin contemplar la incorporación de nuevas tecnologías ni modalidades innovadoras.

Cabe destacar que el proyecto de los taxistas propone la creación de una mesa intersectorial de trabajo, formalizada como Comisión Consultiva, con el objetivo de dar seguimiento a la implementación de la normativa y garantizar la participación de todos los actores involucrados en el transporte de personas. Esta instancia estará integrada por representantes del Poder Ejecutivo y Legislativo, así como de los distintos subsistemas de transporte, taxis, remises y plataformas electrónicas, junto con cámaras empresariales y sindicatos de trabajadores. Su función principal será promover la profesionalización del servicio, erradicar el transporte ilegal, fomentar el control estatal y diseñar campañas de movilidad segura.

En resumidas cuentas, mientras la iniciativa presentada por el Gobierno provincial blanquea el funcionamiento del transporte con aplicaciones, la otra plantea la limitación de las mismas, con el objetivo de “equilibrar” el funcionamiento de ambas modalidades. En tanto una promueve la transformación total del sistema de transporte, la otra solo se focaliza en esta situación.

Las similitudes entre ambas iniciativas

Tanto la Ley de Modernización y Transparencia del Transporte Público de Personas y Cargas como la Reforma de la Ley 814-A coinciden en establecer un conjunto de obligaciones comunes para los prestadores de transporte, independientemente de la modalidad. En ambos marcos normativos se exige que los vehículos se encuentren en óptimo estado de uso, higiene y seguridad, que los conductores cuenten con habilitación profesional y capacitación específica, y que se mantengan vigentes los seguros obligatorios para pasajeros y terceros. Asimismo, se dispone la obligación de cumplir con las normas de tránsito, aportar información y documentación periódica a la autoridad de aplicación, garantizar el pago de impuestos, tasas y aportes previsionales, y realizar revisiones técnicas regulares.

Temas
Seguí leyendo

Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocoroa

Orrego lanzó a los candidatos Por San Juan en un multitudinario acto en Capital

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

El cierre de campaña libertario en Buenos Aires terminó en enfrentamientos, heridos y detenidos

Milei cerró la campaña bonaerense libertaria, reconoció un "empate técnico", y afirmó que "el kirchnerismo está dispuesto a todo"

Antes de partir a EEUU, Milei reunió al gabinete y dejó órdenes muy claras

Martín Redrado acusó a Luli Salazar de "extorsión"

El gobierno oficializó la restitución de normas e institutos, tras la derrota parlamentaria de la desregulación

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las perlitas del multitudinario acto de orrego en el julio mocoroa
Este miércoles

Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocoroa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales
Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Te Puede Interesar

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Alivio fiscal

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

UPCN Vóley
Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias
Comparativa

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias