Cambios en el Ministerio de Gobierno de San Juan: una autoridad del Registro Civil pasa a Transporte

Durante la tarde de este martes se conoció un cambio en la estructura del Ministerio de Gobierno de San Juan que involucra a dos áreas clave de la administración provincial.

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Según informaron fuentes oficiales a Tiempo de San Juan, en la Dirección de Transporte -dependiente de la Secretaría de Tránsito y Transporte- se producirá el reemplazo de su titular. En ese cargo dejará de desempeñarse Ernesto García y asumirá María Eugenia González.

image María Eugenia González.

González se desempeña actualmente como subdirectora del Registro Civil, organismo que también forma parte del Ministerio de Gobierno. Con este movimiento, pasará a ocupar un rol central en el área de Transporte.

Por el momento no trascendieron más detalles sobre la fecha efectiva de asunción ni sobre quién quedará al frente de la Subdirección del Registro Civil tras su salida.