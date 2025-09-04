En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, acaba de lanzar un nuevo concurso para cubrir la vacante de un cargo a Juez/a de Cámara para desempeñarse en el fuero Civil. Es para cubrir la vacante que dejó María Josefina Nacif, quien renunció en diciembre de 2023 para jubilarse, lo que le fue concedido por ANSES hace alrededor de un mes. Se trata de un cargo apetecible porque supone un espacio de poder y muy bien remunerado, por lo que se espera una catarata de letrados inscriptos.

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera virtual a través de un link habilitado en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan a partir del lunes 15 y hasta el viernes 19 septiembre de 2025.

Luego se espera que se den las entrevistas y evaluación que hagan los consejeros, y se elaborará una terna que será enviada a la Cámara de Diputados para que realice su propio análisis de los tres abogados preseleccionados y se vote en el recinto, para la designación que se da por mayoría simple de votos.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

A continuación, el cronograma completo:

1°) Del 15 al 19 de septiembre del año en curso, deberán los interesados, inscribirse de manera virtual a través del link habilitado en la página del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar, los concursantes deberán completar el formulario (solicitud de inscripción) correspondiente adjuntando al mismo un archivo PDF que contenga, solamente: Curriculum Vitae (con foto carnet), diploma del título de abogado, y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Cumplida la inscripción, los dos legajos en soporte papel (art. 14 inc. c) del Reglamento del Consejo de la Magistratura), de los antecedentes respaldatorios del currículum enviado, quedarán en poder del postulante para cuando sean requeridos por el Consejo de la Magistratura.

2°) Los días 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso, los aspirantes podrán completar información o subsanar errores u omisiones, en caso que corresponda (art. 14 inc g) Reg. Consejo de la Magistratura).

3°) El término para efectuar impugnaciones (art. 14 inc. h) Reglamento) correrá los días 25, 26 y 29 de septiembre del corriente año.