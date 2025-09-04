jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

El Consejo de la Magistratura lanzó para el cargo de Juez/a de Cámara para desempeñarse en el fuero Civil. Todas las fechas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, acaba de lanzar un nuevo concurso para cubrir la vacante de un cargo a Juez/a de Cámara para desempeñarse en el fuero Civil. Es para cubrir la vacante que dejó María Josefina Nacif, quien renunció en diciembre de 2023 para jubilarse, lo que le fue concedido por ANSES hace alrededor de un mes. Se trata de un cargo apetecible porque supone un espacio de poder y muy bien remunerado, por lo que se espera una catarata de letrados inscriptos.

Lee además
Eduardo Quattropani.
Tras el fallecimiento

Poder Judicial de San Juan: se inició formalmente la carrera por la sucesión de Eduardo Quattropani
mira la cotizacion del dolar en san juan tras la intervencion del tesoro
Mercados

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

Las personas interesadas deberán inscribirse de manera virtual a través de un link habilitado en la página web institucional del Poder Judicial de San Juan a partir del lunes 15 y hasta el viernes 19 septiembre de 2025.

Luego se espera que se den las entrevistas y evaluación que hagan los consejeros, y se elaborará una terna que será enviada a la Cámara de Diputados para que realice su propio análisis de los tres abogados preseleccionados y se vote en el recinto, para la designación que se da por mayoría simple de votos.

El Consejo de la Magistratura de San Juan, está presidido por Juan José Victoria, ministro de la Corte de Justicia, e integrado por Raúl Eduardo Acosta y María Valeria Torres, por el Foro de Abogados; Laura Palma, ministra de Gobierno del Poder Ejecutivo; y la diputada Fernanda Paredes, por el Poder Legislativo.

A continuación, el cronograma completo:

1°) Del 15 al 19 de septiembre del año en curso, deberán los interesados, inscribirse de manera virtual a través del link habilitado en la página del Poder Judicial www.jussanjuan.gov.ar, los concursantes deberán completar el formulario (solicitud de inscripción) correspondiente adjuntando al mismo un archivo PDF que contenga, solamente: Curriculum Vitae (con foto carnet), diploma del título de abogado, y certificado de matrícula del Foro de Abogados de la Provincia de San Juan.

Cumplida la inscripción, los dos legajos en soporte papel (art. 14 inc. c) del Reglamento del Consejo de la Magistratura), de los antecedentes respaldatorios del currículum enviado, quedarán en poder del postulante para cuando sean requeridos por el Consejo de la Magistratura.

2°) Los días 22, 23 y 24 de septiembre del año en curso, los aspirantes podrán completar información o subsanar errores u omisiones, en caso que corresponda (art. 14 inc g) Reg. Consejo de la Magistratura).

3°) El término para efectuar impugnaciones (art. 14 inc. h) Reglamento) correrá los días 25, 26 y 29 de septiembre del corriente año.

Temas
Seguí leyendo

Tras el furor del streaming marino, llega una nueva propuesta del CONICET con un fuerte vínculo con San Juan

El ida y vuelta de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la función en San Juan

El nuevo edificio de 4 pisos del Instituto Odontológico de San Juan ya va por el 15%: ¿cómo se ve?

En Obras Sanitarias de San Juan, cómo opera la brigada especial para señalización full time que busca salvar vidas y evitar juicios por baches

Tras la ola de amenazas de bomba en San Juan, buscan castigos en la Justicia Civil para adultos y reeducación para menores

Laura Palma, en Off the record: "discípula" de Orrego, su gestión en el ministerio y el análisis de su futuro político

El Hospital Marcial Quiroga estrena un moderno equipamiento para cirugías

En San Juan, el pago por adicionales a policías se recuperó un 520% en dos años

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
las perlitas del multitudinario acto de orrego en el julio mocoroa
Este miércoles

Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocoroa

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita
Rawson

Los sanjuaninos acusados de usurpar un lote del Estado, libres: les imputan estafas reiteradas, usurpación y asociación ilícita

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

OSSE anunció un alteración en su servicio de agua potable para tres departamentos para el jueves 4 de septiembre.
Trabajos de mantenimiento

OSSE: tres departamentos del Gran San Juan verán afectado su servicio de agua potable el jueves 4

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado
En juicio

El enfermero del Hospital Rawson acusado por la muerte de una paciente fue condenado

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales
Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Te Puede Interesar

Ataque de peronóspora en racimos sanjuaninos. Nación declaró la emergencia agropecuaria. 
Alivio fiscal

El Gobierno nacional declaró la emergencia agropecuaria en 16 departamentos de San Juan

Por Elizabeth Pérez
Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

UPCN Vóley
Vóley

UPCN vuelve a casa: después de tres años organizará un Tour de la Liga Argentina

Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias
Comparativa

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias