miércoles 3 de septiembre 2025

Mercados

Mirá la cotización del dólar en San Juan tras la intervención del Tesoro

San Juan replicó la calma cambiaria del miércoles en medio de la intervención nacional para evitar mayores saltos.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de un martes agitado en el mercado cambiario, el dólar recuperó algo de calma este miércoles gracias a la intervención del Tesoro nacional, que utilizó fondos propios depositados en el Banco Central para contener la presión compradora.

En San Juan, el dólar blue cerró la jornada en $1.400 para la venta y $1.310 para la compra, valores que se mantuvieron sin grandes cambios respecto de la rueda anterior.

En la city porteña, el dólar mayorista cerró en $1.361,50, apenas 50 centavos por encima del martes. El dólar blue avanzó levemente hasta los $1.370, según un relevamiento de Ámbito.

El volumen operado fue alto: u$s344 millones en contado y más de u$s1.400 millones en futuros. En el promedio de bancos relevados por el BCRA, el oficial minorista se ubicó en $1.334,74 para la compra y $1.377,10 para la venta. En el Banco Nación, la cotización fue de $1.335 y $1.375, respectivamente.

Hasta cuándo puede intervenir el Tesoro

El economista Juan Manuel Franco (Grupo SBS) explicó que el Tesoro cuenta con unos u$s1.680 millones para intervenir y que podría sostener el esquema “durante algunas semanas, vendiendo hasta u$s100 millones por día”.

Desde Max Capital remarcaron que la intención oficial es mantener el tipo de cambio oficial por debajo de los $1.400, aunque advirtieron que el panorama electoral —sobre todo en la Provincia de Buenos Aires— podría condicionar la intensidad de la estrategia.

Las demás cotizaciones del dólar

  • Dólar MEP: $1.371,81 (brecha del 0,7% con el mayorista)

  • Dólar CCL: $1.375,46 (brecha del 1%)

  • Dólar tarjeta/ahorro: $1.787,50

  • Dólar cripto: $1.345,84 (según Bitso)

