jueves 28 de agosto 2025

Salud pública

El Hospital Marcial Quiroga estrena un moderno equipamiento para cirugías

En el Hospital Marcial Quiroga presentaron varios equipos médicos de última generación recién adquiridos para procedimientos con laparoscópica y neurocirugía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
En el marco del programa provincial de equipamiento y modernización de aparatología médica, el Hospital Marcial Quiroga incorporó recientemente equipos de última generación destinados a fortalecer su capacidad quirúrgica y optimizar la atención a los pacientes de todo San Juan.

El Ministro de Salud, Amilcar Dobladez, junto al Secretario Técnico, Alejandro Navarta y el Director Ejecutivo del Hospital Dr. Marcial Quiroga, Juan Manuel Campayo realizaron un recorrido por el Quirófano Central para observar el nuevo equipamiento adquirido que tiene como objetivo continuar mejorando las prestaciones para la comunidad

La inversión realizada incluye tecnología avanzada para procedimientos de laparoscopía y neurocirugía, entre otras especialidades.

Entre los nuevos recursos adquiridos se encuentran dos camillas con accesorios específicos para neurocirugía, cirugía bariátrica, traumatología, cirugía general y torácica. También se sumó una torre de laparoscopía de alta tecnología, un arco en C marca Philips para prácticas con rayos X, así como instrumental y cajas para procedimientos laparoscópicos.

Además, se incorporó equipamiento específico para neurocirugía y un duodenoscopio destinado a estudios endoscópicos, lo que permitirá ampliar las prestaciones del hospital y mejorar la calidad diagnóstica.

El jefe de Quirófano del hospital, Sergio García, destacó la importancia de estas adquisiciones: “Para nosotros, esta nueva aparatología es muy importante ya que aumentamos la cantidad de procedimientos quirúrgicos y satisfacemos la demanda de la sociedad”.

Con esta iniciativa, según destacaron desde el Gobierno Provincial, se continúa fortaleciendo el sistema de salud pública, apostando a la modernización de sus centros sanitarios y a la mejora constante en la atención de los ciudadanos.

