Conocé las nuevas instalaciones de esterilización del Hospital Marcial Quiroga y mirá cómo funcionan

Renovaron las instalaciones de esterilización del Hospital Marcial Quiroga.

En la búsqueda por fortalecer su compromiso con la calidad, la bioseguridad y la atención segura de sus pacientes, mediante la ejecución de obras de remodelación y ampliación, el Hospital Marcial Quiroga reinauguró su Servicio de Esterilización. En este marco, el ministro de Salud de la provincia, Amílcar Dobladez, visitó las instalaciones y supervisó el funcionamiento de esta unidad, acompañado por el secretario Técnico Alejandro Navarta.

Video En su velorio sonó "Vallecito de Huaco": así despidieron al Chango Huaqueño

¡Sorpresa! Jaime Muñoz, el joven sanjuanino que se destaca en La Voz, fue salvado por Lali y sigue adelante

Según detallaron desde el centro de salud, el Servicio de Esterilización constituye un área crítica de apoyo hospitalario que brinda cobertura a todos los sectores que realizan atención directa a pacientes. Su misión principal es garantizar la disponibilidad de productos médicos estériles mediante procesos de recepción, lavado, acondicionamiento, selección del método de esterilización y distribución a los diferentes servicios.

image

Asimismo, confecciona y prepara materiales textiles de curación, como gasas, apósitos y vendas, imprescindibles para la práctica clínica y quirúrgica.

El servicio, que asegura un funcionamiento ininterrumpido durante las 24 horas durante todos los días del año, se organiza bajo un modelo unidireccional que previene la contaminación cruzada, mediante áreas diferenciadas (No Críticas, Semicríticas y Críticas) dispuestas de manera secuencial para cumplir cada una de las etapas del reprocesamiento de productos médicos.

image

Las mejoras realizadas incluyen:

Ampliación del área de lavado, con nuevas bachas, grifería moderna, sistema de tratamiento de agua (fundamental para el cuidado del instrumental quirúrgico) y aire comprimido filtrado para el secado de los materiales.

(fundamental para el cuidado del instrumental quirúrgico) y aire comprimido filtrado para el secado de los materiales. Instalación de ventanas de transferencia para garantizar el paso seguro del material limpio y seco.

para garantizar el paso seguro del material limpio y seco. Optimización del área de acondicionamiento, con accesos diferenciados para material reprocesado y textiles limpios.

con accesos diferenciados para material reprocesado y textiles limpios. Incorporación de equipos de autoclaves de vapor y estufas de calor seco.

Ampliación del área de almacenamiento de productos estériles, con conexión directa al bloque quirúrgico.

con conexión directa al bloque quirúrgico. Renovación integral del sistema eléctrico y de iluminación, sellado de aberturas y revestimiento lavable en pisos y paredes.

Construcción de una sala de estar destinada al personal del servicio.

image

“Con estas acciones, el Hospital Marcial Quiroga consolida un avance significativo en la modernización de sus instalaciones, fortaleciendo el rol estratégico del Servicio de Esterilización y reafirmando su compromiso con una salud pública de calidad y segura para toda la comunidad sanjuanina”, destacaron las autoridades de salud.