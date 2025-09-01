El ida y vuelta de Gimena Accardi y Nico Vázquez tras la función en San Juan

Gimena Accardi y Andrés Gil este domingo presentaron su obra teatral “En otras Palabras”, dirigida por Nicolás Vázquez, en el Teatro Sarmiento. Al término de la función, el director y una de las protagonistas se largaron flores en las redes. ¿Volvió el amor?
En medio de todo el torbellino por la infidelidad de Gimena Accardi, donde sonaba como tercero en discordia su compañero de elenco Andrés Gil, ocurrió esta situación en Instagram.
¿Qué pasó en las redes entre Gimena Accardi y Nicolás Vázquez?
El protagonista de “Rocky” y director de “En otras Palabras” escribió por Instagram: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.
En esa misma publicación, Gimena Accardi respondió: “El mejor director de mi vida. ¡Gracias por tanto!”, junto a varios corazones.
Los elogios de Nico a Gimena no terminaron ahí, sino que siguió con un tierno: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.
Embed - En otras palabras. on Instagram: "¡GRACIAS POR ACOMPAÑARNOS EN ESTA GRAN HISTORIA DE AMOR! #EnOtrasPalabras"