Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la "medida inteligente" de Orrego

Este jueves, San Juan fue el epicentro de la política turística nacional. En el Teatro del Bicentenario, el secretario de Turismo, Deportes y Ambiente, Daniel Scioli , presidió la reunión del Consejo Federal de Turismo y dejó una batería de definiciones que mezclaron elogios, críticas y anuncios.

“ Me motiva a aportar toda mi experiencia en este momento tan especial de nuestro país en el que cada uno tiene que poner lo mejor ”, dijo Scioli en su exposición, tras agradecer la hospitalidad de la provincia. Y agregó: “Pongo lo mejor de mí para honrar esta responsabilidad con una agenda comprometida con lo que viene. Este Teatro del Bicentenario es inspirador y nos exige pensar en grande”.

Scioli hizo un reconocimiento público al ministro de Turismo de San Juan, Guido Romero, “que peleó para que la provincia sea sede” del encuentro. También ponderó al gobernador Marcelo Orrego, a quien elogió por la decisión de sumar al empresariado a la organización de la Fiesta Nacional del Sol. “Es una medida inteligente. El compromiso público y privado no es privatizar. Yo lo hice en el CENAR y gracias a eso mejoramos instalaciones al punto que entrenaron los All Blacks”, comparó.

El funcionario nacional también apuntó contra la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En conferencia de prensa reclamó que se pongan fin a las diferencias políticas que, según dijo, dejaron a San Juan afuera de los grandes partidos en el Estadio del Bicentenario.

“Espero que se trabaje sin mezquindades políticas y que se pueda traer nuevamente a San Juan partidos de relevancia. Cada evento de ese tipo significa empleo y movimiento económico para la provincia”, disparó Scioli, en un mensaje que tuvo como destinatario directo al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia.

El turismo aéreo fue otro eje de su agenda. Scioli participó de un encuentro con el CEO de Flybondi, quien se comprometió a ampliar en un 50% la conectividad aérea de San Juan. “Hay que darle conectividad aérea a San Juan. Es fundamental para el turismo”, enfatizó. En la conferencia, ahondó en ese tema: "El ministro Romero me pidió un contacto con Paranair. Hablé con el CEO y vamos a estar reuniones en la Feria Internacional de Turismo para conectar San Juan con una conexión internacional".

Además, en su discurso, Scioli defendió el “sinceramiento” de los números del turismo. “El Banco Central diferenció lo que es la salida de turismo del ecommerce y de las plataformas. Sinceramos los números de ingreso por turismo. Estamos dando una batalla cultural”, sostuvo.

El funcionario explicó que se trabaja para desterrar la idea de que la actividad “genera que las divisas se vayan al exterior” y reveló que pidió a la Guía Michelín que recorra el país para valorar talentos gastronómicos. Además, anticipó la inauguración de 42 hoteles nuevos.

En varios pasajes de su intervención, Scioli destacó el potencial productivo de la provincia. “San Juan es una referencia a nivel nacional. Desde ser productor de tomate industrializado, la producción de pistacho, hasta lograr la inversión más grande de todos los tiempos en minería. Hoy la Argentina despierta interés inversor. El turismo es la industria que tiene respuestas para mejorar el país”.

San Juan, sede de los Juegos Evita para adultos mayores 2026

El secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación anunció que la provincia será sede de los Juegos Evita Nacionales de Adultos Mayores en 2026. “Mi compromiso es que se realicen aquí por la infraestructura deportiva, por la importancia que el gobernador le da al deporte y por la agenda que busca romper la estacionalidad”, aseguró.