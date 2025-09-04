jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tiempo Streaming

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

El exintendente de la Capital y candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora participó del ciclo de política. Recordó su primer contacto con Javier Milei, reveló que Carlos Kikuchi le ofreció la candidatura a senador en 2023 y cargó contra el rumbo del actual Gobierno.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El histórico dirigente sanjuanino Alfredo Avelín Nollens reapareció en la escena política con fuertes definiciones. Invitado al programa Off the record de Tiempo Streaming, el candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora aseguró que vuelve a competir “para seguir peleando por San Juan”, y remarcó que nunca se alejó de la política.

Lee además
que cambia con la ley de discapacidad, que rescato el senado contra el veto de milei
Derechos

Qué cambia con la ley de Discapacidad, que rescató el Senado contra el veto de Milei
tras el cruce de los penalistas por la sancion al abogado de graffigna, el colegio de magistrados alzo el guante
Polémica

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Nunca me he ido de la política. Hace tres años, Milei me llama. De Buenos Aires me dijeron que sabían quiénes somos los Avelín y la Cruzada. Hablamos porque soy un hombre de la política”, recordó.

Avelín reveló que en 2023 recibió un ofrecimiento directo del entonces armador de Milei, Carlos Kikuchi, para encabezar la candidatura a senador nacional en San Juan. Sin embargo, decidió rechazarlo.

Querían que yo fuera el senador nacional. Hubo un ofrecimiento directo de Carlos Kikuchi. No iba a ser senador de alguien que piensa distinta a nuestra historia como partido”, afirmó.

El exintendente aclaró: “No soy liberal, soy desarrollista. Defender la vida, desarrollar la industria, aumentar el presupuesto a las Fuerzas Armadas. En desacuerdo con romper el Banco Central”.

El dirigente de la Cruzada marcó un quiebre en su relación política con Milei: “Convoqué a los sectores liberales y desarrollistas, pero después Milei dijo que había que vender órganos, vender armas, decir que está a favor de Margaret Thatcher”.

También cuestionó el discurso oficialista que equipara al kirchnerismo con su proyecto: “Milei dice que está en contra del kirchnerismo, pero resulta que es igual o peor”.

Frente a este escenario, Avelín sostuvo que su espacio busca ofrecer una alternativa: “Por eso decidimos ir solos, sin candidatos de otras líneas y venimos a decir a la ciudadanía de San Juan que es posible un cambio en una avenida del medio, que es la ética, la corrección, la decencia, la soberanía nacional, defender las banderas nacionales”.

En el tramo final de la entrevista, Avelín dejó una reflexión sobre su trayectoria: “Es muy cruel lo que pasa con Milei. Me critican por mi edad (71 años). Pero la verdad, que después de 50 años en política, sólo me critiquen la edad y no por corrupto ni delincuente, está bien. ¿Saben qué? Tengo ganas de seguir peleando por San Juan”.

Temas
Seguí leyendo

Daniel Scioli en San Juan: críticas a la AFA, reunión con el CEO de Flybondi, y la "medida inteligente" de Orrego

En San Juan, dos figuras de la Justicia argentina se mostraron en contra de bajar la edad de imputabilidad: "Ya la tuvimos y fue un desastre"

Francos apuntó contra una diputada por Mendoza: "Es una ignota dirigente conocida como la de los patitos en la cabeza"

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Ley de Transporte en San Juan: cómo son los dos proyectos que se trabajarán en la Cámara, sus similitudes y diferencias

Las perlitas del multitudinario acto de Orrego en el Julio Mocoroa

Orrego lanzó a los candidatos Por San Juan en un multitudinario acto en Capital

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Se acaba de abrir el concurso para juez en San Juan y luego del 29 se podrán dar las entrevistas a los anotados, dentro del Consejo de la Magistratura.
Vacante en tribunales

En San Juan abrieron el concurso para un jugoso cargo en el Poder Judicial

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones
En La Bebida

Apareció quemada una moto que buscaban y costaba más de $10 millones

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Por Redacción Tiempo de San Juan
Gracias por todo, capitán: los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina video
Tiempo Pregunta

"Gracias por todo, capitán": los sanjuaninos se despiden de Messi en su último partido con la Selección en Argentina

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante
Polémica

Tras el cruce de los penalistas por la sanción al abogado de Graffigna, el Colegio de Magistrados alzó el guante

Alfredo Avelín, en Off the record: Me critican por mi edad
Tiempo Streaming

Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

Eugenio Vázquez y Sebastián Tasselli, vice y presidente de General Plastics.  video
EXCLUSIVO

"Era un pliego que estaba orientado": hablaron los jefes de la empresa que compitió con la firma vinculada al primo de Uñac por los tubos del Acueducto