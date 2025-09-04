Alfredo Avelín, en Off the record: "Me critican por mi edad"

El histórico dirigente sanjuanino Alfredo Avelín Nollens reapareció en la escena política con fuertes definiciones. Invitado al programa Off the record de Tiempo Streaming, el candidato a diputado nacional por la Cruzada Renovadora aseguró que vuelve a competir “para seguir peleando por San Juan”, y remarcó que nunca se alejó de la política.

“ Nunca me he ido de la política. Hace tres años, Milei me llama. De Buenos Aires me dijeron que sabían quiénes somos los Avelín y la Cruzada. Hablamos porque soy un hombre de la política ”, recordó.

Avelín reveló que en 2023 recibió un ofrecimiento directo del entonces armador de Milei, Carlos Kikuchi, para encabezar la candidatura a senador nacional en San Juan. Sin embargo, decidió rechazarlo.

“Querían que yo fuera el senador nacional. Hubo un ofrecimiento directo de Carlos Kikuchi. No iba a ser senador de alguien que piensa distinta a nuestra historia como partido”, afirmó.

El exintendente aclaró: “No soy liberal, soy desarrollista. Defender la vida, desarrollar la industria, aumentar el presupuesto a las Fuerzas Armadas. En desacuerdo con romper el Banco Central”.

El dirigente de la Cruzada marcó un quiebre en su relación política con Milei: “Convoqué a los sectores liberales y desarrollistas, pero después Milei dijo que había que vender órganos, vender armas, decir que está a favor de Margaret Thatcher”.

También cuestionó el discurso oficialista que equipara al kirchnerismo con su proyecto: “Milei dice que está en contra del kirchnerismo, pero resulta que es igual o peor”.

Frente a este escenario, Avelín sostuvo que su espacio busca ofrecer una alternativa: “Por eso decidimos ir solos, sin candidatos de otras líneas y venimos a decir a la ciudadanía de San Juan que es posible un cambio en una avenida del medio, que es la ética, la corrección, la decencia, la soberanía nacional, defender las banderas nacionales”.

En el tramo final de la entrevista, Avelín dejó una reflexión sobre su trayectoria: “Es muy cruel lo que pasa con Milei. Me critican por mi edad (71 años). Pero la verdad, que después de 50 años en política, sólo me critiquen la edad y no por corrupto ni delincuente, está bien. ¿Saben qué? Tengo ganas de seguir peleando por San Juan”.