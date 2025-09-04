jueves 4 de septiembre 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Mercados

Cristina Kirchner trató a Milei de "cobarde", tras el "saquen al pingüino del cajón"

Javier Milei, en el acto en Moreno, arengó a su público para que entone un canto contra la memoria del ex presidente Néstor Kirchner, y CFK reaccionó en sus redes sociales.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Cristina Kirchner difundió un nuevo audio en la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo este domingo. Allí, la ex presidenta se expresó en duros términos contra Javier Milei, quien en el cierre de campaña de La Libertad Avanza cantó “saquen al pingüino del cajón”, en referencia Néstor Kirchner.

Lee además
el senado refrendo la ley de discapacidad y echo por tierra el veto de milei: como votaron los sanjuaninos
Congreso de la Nación

El Senado refrendó la Ley de Discapacidad y echó por tierra el veto de Milei: cómo votaron los sanjuaninos
que cambia con la ley de discapacidad, que rescato el senado contra el veto de milei
Derechos

Qué cambia con la ley de Discapacidad, que rescató el Senado contra el veto de Milei
Embed - RADIO CADENA DEL INTERIOR on Instagram: "El presidente Milei cantando "saquen al pingüino del cajón" en su cierre de campaña en Moreno."

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, comenzó CFK.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1963695785159352325&partner=&hide_thread=false

Y remató: “Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable, además, para disfrutar del dolor ajeno”.

Luego, la ex mandataria hizo referencia a la explicación que dio Milei sobre la difusión de audios que comprometen a su hermana Karina en el pago de coimas. El Presidente dije que se trata de “operetas” de la oposición para desestabilizar al Gobierno antes de las elecciones. Ante esto, Cristina Kirchner afirmó: “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana”.

“¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decía “hermano de piedra” a Durán? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como “cara de piedra Milei”. Porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toooda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos", continuó.

Y completó: “Era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”.

Sobre el final, CFK se refirió a las declaraciones de Milei denunciando que lo querían matar: “Solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que, sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente".

La ex presidenta cerró su mensaje pidiendo que la ciudadanía vaya a votar este domingo y lo haga por Fuerza Patria: “Todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo, 7 de septiembre, es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino. Y sobre todo, sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”.

Temas
Seguí leyendo

Atentado a CFK: Habló Milman, tras el fallo judicial favorable

El Senado sesiona este jueves, y la oposición buscará rechazar el veto a las mejores en subsidios por discapacidad de Javier Milei

Javier Milei suspendió su viaje a Las Vegas para ver a Fátima Florez

Pidieron investigar la denuncia del gobierno de Milei y reivindicaron la protección de las fuentes periodísticas

Diputado nacional cuestionó al viaje de Milei a Las Vegas, "con la nuestra"

Macri echó de la vicepresidencia del PRO a Damián Arabia, cercano al Gobierno de Milei

Desde el inicio del Gobierno de Javier Milei se recortaron más de 53.000 puestos en el Estado nacional

Diputados: Eligieron autoridades de la comisión investigadora por la estafa Libra

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
lanzaron en san juan el plan provincial de salud mental: los 5 ejes de como se implementara
Abordaje oficial

Lanzaron en San Juan el Plan Provincial de Salud Mental: los 5 ejes de cómo se implementará

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente
Oficial

Insólito: dónde estaba el sanjuanino de 30 años que buscaban intensamente

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40
Siniestro vial

Una mujer murió en un choque frontal en Ruta 40

Axel Martín Guardia, hijo de Los Pastelitos.
UFI Genérica

Rawson: padre e hijo, conocido como "Los Pastelitos", protagonizaron una batahola en Villa Lerga y fueron condenados

El abuelo abusador durante la audiencia en Tribunales.
Abuelo pervertido

Un pastor evangélico, ya condenado por violar a una discapacitada, irá a juicio por abusar de su nieta

Te Puede Interesar

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental
Reviví los goles

Leyenda viviente: Lionel Messi tuvo su última cena, firmó un doblete y cerró una noche mágica en el Monumental

Por Redacción Tiempo de San Juan
Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal
Albardón

Identificaron a la mujer fallecida en la Ruta 40 en un choque frontal

Después del calorcito, ¿llega el fresco?: así arranca la última semana de junio
Clima

Viernes con nubes, frescura y un respiro de sol en San Juan

Messi cumplió su sueño: Estar con mi gente
Histórico

Messi cumplió su sueño: "Estar con mi gente"

El médico y el enfermero durante la audiencia de este jueves.
Tribunales

Prorrogaron la prisión preventiva para el médico y el enfermero de Pocito acusados de abusar de sus pacientes