Cristina Kirchner trató a Milei de "cobarde", tras el "saquen al pingüino del cajón"

Cristina Kirchner difundió un nuevo audio en la previa de las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires, que se llevarán a cabo este domingo. Allí, la ex presidenta se expresó en duros términos contra Javier Milei, quien en el cierre de campaña de La Libertad Avanza cantó “saquen al pingüino del cajón”, en referencia Néstor Kirchner.

“Quiero enviar un breve mensaje a toda la militancia peronista de la provincia de Buenos Aires. Y también a todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que, sin estar identificadas con nuestras ideas, piensan y sienten que el espectáculo sobre un escenario y con reflectores de un presidente desaforado, pidiendo y cantando que saquen del cajón a quien fuera mi compañero de vida y además presidente de todos los argentinos, no solo es un show de muy mal gusto, sino que además es propio de gente cobarde y de muy baja estofa”, comenzó CFK.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CFKArgentina/status/1963695785159352325&partner=&hide_thread=false A la militancia peronista y a los ciudadanos y ciudadanas de la provincia de Buenos Aires. pic.twitter.com/e0a3kGhh26 — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) September 4, 2025

Y remató: “Hay que ser cobarde para meterse con quien ya no está y no puede defenderse. Hay que ser cobarde para festejar la muerte de sus oponentes. Y hay que ser muy cobarde y muy miserable, además, para disfrutar del dolor ajeno”.

Luego, la ex mandataria hizo referencia a la explicación que dio Milei sobre la difusión de audios que comprometen a su hermana Karina en el pago de coimas. El Presidente dije que se trata de “operetas” de la oposición para desestabilizar al Gobierno antes de las elecciones. Ante esto, Cristina Kirchner afirmó: “Hay que ser muy, pero muy caradura para decir que las coimas con los remedios de los discapacitados son operetas de la oposición contra su hermana”.

“¿Se acuerdan de aquel boxeador, creo que era panameño, que le decía “hermano de piedra” a Durán? Bueno, a este presidente deberíamos bautizarlo como “cara de piedra Milei”. Porque el que dijo que la hermana del presidente era coimera y que relató toooda la tramoya de cómo era con los laboratorios, con las droguerías y demás, no fue ningún opositor. El que dijo todo eso y todos los argentinos escuchamos, es la misma persona con la que Milei escuchaba ópera todos los domingos en Olivos", continuó.

Y completó: “Era su abogado personal y, además, a quien nombró como titular de la Agencia Nacional de Discapacidad. Por eso lo dicho por el presidente no solamente resulta increíble, porque no se puede ser tan mentiroso, sino que además es inútil, porque es querer tapar el sol con la mano”.

Sobre el final, CFK se refirió a las declaraciones de Milei denunciando que lo querían matar: “Solo le digo que se vuelve de cualquier lugar menos del ridículo. Y se lo dice alguien a quien sí quisieron matar y que gracias a la mano de Dios y a la intervención de algunos compañeros, no lo pudieron lograr. Y fíjese una cosa, que, sin embargo, nunca hago mención de ello en mis intervenciones públicas, ni tampoco en las privadas. ¿Y sabe por qué? Porque es una experiencia muy traumática y se ve que el inconsciente, de algún modo, trata de tapar u olvidar aquello que nos puede dañar emocionalmente".

La ex presidenta cerró su mensaje pidiendo que la ciudadanía vaya a votar este domingo y lo haga por Fuerza Patria: “Todos necesitamos recuperar el eje de lo que todos como ciudadanos esperamos y aspiramos de un presidente. Aun cuando no lo hayamos votado, aun cuando no compartamos ninguna de sus ideas, es el presidente de todos y es importante que se comporte como tal. Es su obligación. Por eso, este domingo, 7 de septiembre, es importante que todos vayan a votar. Es necesario ponerle un freno a tanto insulto, a tanto agravio, a tanto maltrato y desatino. Y sobre todo, sobre todo a tantas y tan profundas injusticias. Y ese freno, ese freno es la boleta de Fuerza Patria. No tengo dudas. Un fuerte abrazo a todos y a todas. Los quiero mucho”.