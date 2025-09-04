Ideas de la Libertad presentó a sus candidatos para las legislativas: "Es un orgullo"

El partido Ideas de la Libertad oficializó este jueves su lista de candidatos a diputados nacionales para las elecciones legislativas del 26 de octubre . Con un acto en el Hotel Albertina , la fuerza que en sus orígenes fue afín al presidente Javier Milei pero que hoy se define como disidente, presentó a quienes considera “los verdaderos liberales”.

El equipo titular estará encabezado por el contador Gastón Briozzo , acompañado por la vicepresidenta del partido, Nery Mingolla , y el empresario y consultor financiero Raúl Moreno . En tanto, los suplentes serán el ginecólogo Gonzalo Medina , Abigail Castro y la proveedora minera Josefina Place .

image

Durante la presentación, Briozzo buscó diferenciarse de la política tradicional: “Somos nuevos. No solamente con caras nuevas. Queremos hacer nueva política. No esperamos o especulamos con llegar para hacer, sino hacer para llegar. Es un orgullo el equipo que armamos”, expresó.

El dirigente también hizo referencia a la polémica sobre los sueldos y el esquema de asesores en el Congreso: “Siempre surge la discusión sobre el sueldo de los legisladores, pero detrás de ellos hay PyMes de asesores que nadie controla. Yo como cabeza de lista pienso en que mis asesores me acompañen en la lista. Quiero que la gente los conozca, que sepa su expertise. Para mí es un orgullo presentarlos”, destacó.