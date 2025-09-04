jueves 4 de septiembre 2025

Justicia

Atentado a CFK: Habló Milman, tras el fallo judicial favorable

El diputado nacional bullrichista Gerardo Milman, luego de que la Justicia señalara que no se encontraron pruebas incriminatorias en su teléfono, reconoció que "estaba tranquilo".

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Luego de que la Justicia comprobara que no tenía vinculación con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner luego de que la pericia a su celular diera negativa, Gerardo Milaman habló tras el apoyo de Javier Milei en el acto de Moreno: “Estaba tranquilo porque no tenía nada que ver”, dijo el Diputado nacional por el PRO.

Yo enseguida me presenté en la justicia y me puse a disposición. Que vengan a buscar mi celular tres años después me pareció una medida atemporal, por eso presenté un proyecto de ley para acompañar los allanamientos a legisladores y no me acompañaron”, recordó Milman.

Además, agregó: “Sufrí presiones, me violaron el secreto bancario, me sacaron fotos e inventaron muchas cosas. Me señalaron como el autor intelectual y no tenía nada que ver. Un bar ruidoso con un televisor arriba a siete u ocho metros un militante escuchó que me iba ir a la costa y cuando fue el atentado estaba acá, en el Río de la Plata y lo denuncié por falso testimonio”.

Me revisaron más de 600 mil mensajes en dos operativos. No lo pudieron abrir al principio, yo no designé peritos y en definitiva no salió nada y el fiscal se quejó de que podía usar cualquier palabra para nombrar a Cristina y entonces buscaron palabra por palabra y no encontraron nada”, sostuvo Milman.

Además, añadió: “Yo la pasé mal, somaticé todo un cáncer, me sacaron el tumor y el riñón derecho y a los dos días se votaba Ficha Limpia y me senté operado y una diputada dijo que iba drogado y si, por los tajos abiertos, pero fui a dar quórum. Fue riesgo de vida, se me dispararon los valores de sangre, presión y me afectó también la carrera política, porque no creen en la justicia”.

Ocho causas me abrieron, entre ellas enriquecimiento ilícito y tuve que justificar cada peso. Yo siempre estuve tranquilo porque sabía que no tenía nada que ver. No sé si lo del presidente Milei hizo un reconocimiento durante su acto en Moreno, yo sabía de mi inocencia de todo lo que se decía de mí y hoy la justicia me dio la razón”, cerró el diputado.

El peritaje al celular de Milman

La Gendarmería Nacional concluyó el peritaje al iPhone 14 Pro que Gerardo Milman entregó a la Justicia y confirmó que en el celular no hay registros de conversaciones ni material digital que vinculen al diputado con el intento de magnicidio de Cristina Kirchner. El teléfono había sido comprado en septiembre de ese año, posterior al ataque contra la ex presidenta.

El informe, realizado por la División Análisis de Evidencia Digital Forense, fue ordenado por la jueza María Eugenia Capuchetti y ya se había conocido un informe preliminar en julio. El objetivo principal era encontrar cualquier mención a la frase “cuando esté muerta yo voy a estar en la Costa”, que aseguró escuchar de boca de Milman el asesor legislativo Jorge Abello el 30 de agosto de 2022, en el restaurante Casablanca.

El atentado a Cristina Kirchner.

También se buscó “cualquier otra información que pueda vincularse al intento de homicidio contra la ex vicepresidenta de la Nación, Cristina E. Fernández de Kirchner, acontecido el 1º de septiembre de 2022”, según consta en el expediente.

El estudio se limitó a un lapso temporal específico, comprendido entre el 1 de julio de 2022 y el 10 de mayo de 2023, tal como fue requerido por el Juzgado Federal N° 5.

La jueza Capuchetti elevó el informe a la Cámara Federal porteña para que determine si debe ser considerado en la causa. Así lo decidió a partir de los cuestionamientos que habían hecho el fiscal Carlos Rívolo y la querella de la expresidenta.

En consecuencia, el informe señala que el contenido del teléfono de Milman puede considerarse “discordante” con los dichos del testigo Abello, quien verá más complicada la acusación que pesa sobre él por falso testimonio en caso de que el peritaje sea revalidado en instancia superior.

