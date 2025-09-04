jueves 4 de septiembre 2025

Edición 2025

Bienestar y Deportes levantaron la copa en la Liga Universitaria de Fútbol Femenino

El fútbol universitario femenino tuvo su cierre con campeonas y podios definidos tras partidos intensos y emocionantes. Bienestar se quedó con la Copa de Oro y Deportes con la Copa de Plata.

Por Florencia García
image
WhatsApp Image 2025-09-04 at 9.36.42 AM

La Liga Universitaria de Fútbol Femenino tuvo este fin de semana su gran final, con partidos vibrantes y definiciones en ambas copas. En la Copa de Oro, el equipo de Bienestar se quedó con el título tras una actuación contundente. Con un 3-0 frente a Antorcha, las campeonas confirmaron su superioridad y levantaron el trofeo más importante del certamen.

El tercer puesto también se definió en la jornada: Adove se impuso 3-1 sobre Gin Toxic, asegurándose un lugar en el podio y cerrando el campeonato con una victoria sólida.

Por su parte, en la Copa de Plata, la emoción también estuvo presente. El equipo de Deportes se coronó campeón luego de vencer 2-1 a Inter, en un partido parejo que se resolvió en los minutos finales.

Con estos resultados, la liga femenina cerró una nueva edición marcada por el crecimiento de la competencia, el nivel de juego y la gran convocatoria de equipos y público, consolidándose como un espacio clave para el desarrollo del fútbol universitario.

Ya están abiertas las inscripciones para el Torneo Clausura

