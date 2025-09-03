Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

Jon Denis Díaz un viejo conocido de la Justicia sanjuanina iba a volver a sentarse en el banquillo de acusados de Tribunales, esta vez por estar acusado de un insólito robo ocurrido en el microcentro sanjuanino . Hurtó una silla plegable de un bar ubicado al frente de Plaza 25 de Mayo.

Pero entre este martes y miércoles, Díaz se comportó de una manera muy violenta. Se autoagredió golpeándose la cabeza contra una cabeza de Durlock. Este martes iba a quedar en la mira por este hurto, pero la audiencia no pudo realizarse porque propinó insultos a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, al fiscal Juan Manuel Gálvez y al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.26 UFI Delitos Especiales: auxiliar Claudia Vila, ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez

La audiencia pasó a un cuarto intermedio con el fin de que Díaz recomponga su compostura. Este miércoles se realizó la audiencia y ocurrió lo mismo, el acusado no quiso estar presente en la sala de audiencia e insultó a las autoridades. Se iba a reprogramar de nuevo, pero finalmente el acusado estuvo en otra sala.

WhatsApp Image 2025-09-03 at 10.52.25 Jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez

Desde ese lado escuchó la acusación de fiscalía, donde lo responsabilizaron del hurto ocurrido en este bar. Hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local comercial. Mirá el video:

Embed - Tiempo de San Juan on Instagram: "Jon Denis Díaz un viejo conocido de la Justicia sanjuanina iba a volver a sentarse en el banquillo de acusados de Tribunales, esta vez por estar acusado de un insólito robo ocurrido en el microcentro sanjuanino. Hurtó una silla plegable de un bar ubicado al frente de Plaza 25 de Mayo. Pero entre este martes y miércoles, Díaz se comportó de una manera muy violenta. Se autoagredió golpeándose la cabeza contra una cabeza de Durlock. Este martes iba a quedar en la mira por este hurto, pero la audiencia no pudo realizarse porque propinó insultos a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, al fiscal Juan Manuel Gálvez y al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón. Mas info en @tiempodesanjuan #justicia #ladron #inseguridad #tiempodesanjuan" View this post on Instagram A post shared by Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan)

Por pedido de la fiscalía, la jueza le dictó la prisión preventiva a este sujeto por el plazo de 6 meses. Mismo tiempo para la Investigación Penal Preparatoria. Jon Díaz no es la primera vez que cae preso por un hecho delictivo, en su espalada cuenta con más de 10 condenas, por este argumento la justicia determinó dejarlo preso.