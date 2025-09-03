miércoles 3 de septiembre 2025

Mirá el video

Un ladrón con más de 10 condenas en su espalda, insultó a una jueza, a fiscales y se autogredió en Tribunales

El ladrón, identificado como Jon Denis Díaz, no pudo sentarse en ningún momento en la sala donde iba a ser juzgado. No es la primera vez, el martes también se comportó de manera muy violenta y hasta se autoagredía golpeándose la cabeza contra una pared.

Por Redacción Tiempo de San Juan
cansado
Jon Díaz quedó detenido tras intentar robarse una silla plegable.
Jon 'El Cansado' Díaz, detenido por robarse una silla de un bar del centro sanjuanino
Pero entre este martes y miércoles, Díaz se comportó de una manera muy violenta. Se autoagredió golpeándose la cabeza contra una cabeza de Durlock. Este martes iba a quedar en la mira por este hurto, pero la audiencia no pudo realizarse porque propinó insultos a la jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez, al fiscal Juan Manuel Gálvez y al ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón.

UFI Delitos Especiales: auxiliar Claudia Vila, ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y el fiscal Juan Manuel Gálvez

La audiencia pasó a un cuarto intermedio con el fin de que Díaz recomponga su compostura. Este miércoles se realizó la audiencia y ocurrió lo mismo, el acusado no quiso estar presente en la sala de audiencia e insultó a las autoridades. Se iba a reprogramar de nuevo, pero finalmente el acusado estuvo en otra sala.

Jueza de Garantías Celia Maldonado de Álvarez

Desde ese lado escuchó la acusación de fiscalía, donde lo responsabilizaron del hurto ocurrido en este bar. Hecho que quedó grabado por las cámaras de seguridad del local comercial. Mirá el video:

Por pedido de la fiscalía, la jueza le dictó la prisión preventiva a este sujeto por el plazo de 6 meses. Mismo tiempo para la Investigación Penal Preparatoria. Jon Díaz no es la primera vez que cae preso por un hecho delictivo, en su espalada cuenta con más de 10 condenas, por este argumento la justicia determinó dejarlo preso.

