A metros de la sede de la Policía Federal, un ladrón se robó una bici con total libertad

Jon Denis Díaz este miércoles quedó imputado por hurto y con prisión preventiva por haber cometido un insólito robo en un bar ubicado al frente de Plaza 25 de Mayo. Este delito se cometió el último fin de semana, y transcurridos unos días ya ocurrió otro.

Un lector de Tiempo de San Juan dio a conocer el robo que sufrió a los últimos minutos de este martes y los primeros de este miércoles. En el mismo bar donde ocurrió el robo que cometió Díaz, ubicado a metros de la Agencia de la Policía Federal Argentina, un ladrón -con total libertad- le robó su bicicleta.

En las imágenes se puede ver al ladrón acercarse al rodado que está en el bicicletero, saca entre sus ropas una pinza y corta el candado. Luego agarra el rodado y se da a la fuga a toda velocidad. Maniobra que realiza en cuestión de minutos y con total impunidad. Mirá el video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963268732551135266&partner=&hide_thread=false Insólito robo al frente de Plaza 25 de Mayo en Capital, San Juan



Cabe destacar que a metros se encuentra la Agencia de la Policía Federal Argentina.



