miércoles 3 de septiembre 2025

Video

A metros de la sede de la Policía Federal, un ladrón se robó una bici con total libertad

El delincuente tuvo todo el tiempo para hacer la maniobra y quedó grabado. Este robo ocurrió en el mismo bar, al frente de Plaza 25 de Mayo, donde un reconocido ladrón cometió otro hecho delictivo.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Vídeo sin título ‐ Hecho con Clipchamp (3) - frame at 0m19s
Un lector de Tiempo de San Juan dio a conocer el robo que sufrió a los últimos minutos de este martes y los primeros de este miércoles. En el mismo bar donde ocurrió el robo que cometió Díaz, ubicado a metros de la Agencia de la Policía Federal Argentina, un ladrón -con total libertad- le robó su bicicleta.

En las imágenes se puede ver al ladrón acercarse al rodado que está en el bicicletero, saca entre sus ropas una pinza y corta el candado. Luego agarra el rodado y se da a la fuga a toda velocidad. Maniobra que realiza en cuestión de minutos y con total impunidad.

Mirá el video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/1963268732551135266&partner=&hide_thread=false

