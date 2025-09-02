Mirá el video: un viejo ladrón de Capital fue captado robando en una casa y volverá a la cárcel

Un viejo conocido de la Justicia sanjuanina volvió a quedar tras las rejas luego de protagonizar un nuevo robo en Capital. Se trata de Kevin Emanuel Olmos , quien fue condenado este martes a 3 meses de prisión efectiva en el Servicio Penitenciario Provincial por el delito de hurto.

Según la Unidad Fiscal de Delitos contra la Propiedad , el hecho ocurrió en la noche del 26 de noviembre de 2024 , alrededor de las 22, cuando Olmos ingresó por la ventana de una vivienda en calle Haití, sin forzar la abertura. Una vez dentro, sustrajo dos computadoras Lenovo y luego escapó.

Lo que no tuvo en cuenta el ladrón es que toda la secuencia quedó registrada en las cámaras de seguridad de un vecino, lo que permitió a la Policía y al Ministerio Público Fiscal identificarlo rápidamente.

La investigación fue llevada adelante por el fiscal Juan Manuel Gálvez, el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón y los auxiliares Claudia Vila y Pamela Pereyra.

Una vieja condena por un hecho insólito

Olmos no es un delincuente debutante. En enero de 2024 ya había sido condenado a 1 año y 5 meses de prisión efectiva por robar una bolsa con carne en el Mercado de Abasto, cuando intentó escapar con el botín por los pasillos hasta ser reducido por la seguridad privada. Ese episodio, tan insólito como llamativo, lo había enviado al Penal de Chimbas.

Pese a que recuperó la libertad hace unos meses, reincidió rápidamente y ahora volverá a cumplir condena tras las rejas. Cabe destacar que en esa ocasión fue sentenciado a 1 mes de prisión, pero se acumuló con una anterior y quedó una pena única de 1 año y 5 meses.