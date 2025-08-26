Con los sanjuaninos, la Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial U21

Los sanjuaninos de la Selección Argentina.

Este martes, en el cierre de la fase de grupos del Mundial U21 , la Selección Argentina perdió 3-0 ante Italia, con parciales de 25-18, 25-18 y 25-17. A pesar de esta caída, el equipo dirigido por Sebastián Fernández logró clasificar a los octavos de final y enfrentará a Irán, este miércoles a las 3AM.

Video ¿Justo ahora? Dos sanjuaninos de La Voz andan "extrañando el Zonda", tras la lluvia en Buenos Aires

Videonota Los sanjuaninos, divididos por el cambio del huso horario: qué opina cada grupo

Italia construyó la victoria con una tarea más sólida en ataque, más regular en su juego y lastimando con su servicio.

Por su parte, Argentina sufrió con sus errores (31 en el partido) y a pesar de que movió el banco no alcanzó para revertir la historia.

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini(5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.