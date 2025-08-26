martes 26 de agosto 2025

Vóley

Con los sanjuaninos, la Selección Argentina se metió en los octavos de final del Mundial U21

En el cierre de la fase de grupos, la Albiceleste, que tiene en sus filas a los sanjuaninos Gómez y Bevilacqua, perdió ante Italia, pero se metió de lleno en la siguiente instancia del campeonato.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Los sanjuaninos de la Selección Argentina.

Los sanjuaninos de la Selección Argentina. 

Este martes, en el cierre de la fase de grupos del Mundial U21, la Selección Argentina perdió 3-0 ante Italia, con parciales de 25-18, 25-18 y 25-17. A pesar de esta caída, el equipo dirigido por Sebastián Fernández logró clasificar a los octavos de final y enfrentará a Irán, este miércoles a las 3AM.

image

Italia construyó la victoria con una tarea más sólida en ataque, más regular en su juego y lastimando con su servicio.

Por su parte, Argentina sufrió con sus errores (31 en el partido) y a pesar de que movió el banco no alcanzó para revertir la historia.

Argentina: Sánchez (-), Ramos (7), Herbsommer (3), Molini(5), Díaz (9), Bevilacqua (2), Besso (L). Ingresaron: Astegiano, Moyano, Giraudo (1), López (1), Gómez.

