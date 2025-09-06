sábado 6 de septiembre 2025

Reapertura del mítico circuito

Adelanto: El Zonda ya muestra avances de sus obras y confirman que abrirá sus puertas en octubre

Unos 50 obreros trabajan en el predio para reafaccionarlo de cara al fin de semana del 11 y 12 de octubre, que es cuando recibirá al TC2000. Imágenes.

Por Carla Acosta
Aunque lo que sucede entre los cerros del Autódromo Eduardo Copello "El Zonda" se mantiene con total hermetismo y las autoridades provinciales aún no han anunciado la fecha de su apertura, es un hecho que el mítico circuito en donde alguna vez giró Juan Manuel Fangio volverá a abrir sus puertas, esta vez de manera definitiva. La fecha elegida es el fin de semana del 11 y 12 de octubre, después del 58º aniversario del trazado. La categoría nacional que lo pondrá operativo nuevamente será el TC2000, aunque, según confirmó una fuente confiable, esta semana llegarán a un acuerdo para que también lo haga el Zonal Cuyano, cuya competencia se está llevando a cabo ahora en El Villicum.

Tal como lo adelantó Tiempo de San Juan con imágenes que pudo registrar el drone, desde hace dos semanas se encuentran trabajando en el predio para cumplir con las medidas de prevención y reacondicionamiento que se pidieron para su habilitación oficial. Son unos 50 trabajadores, pertenecientes a las únicas tres empresas contratadas, quienes están llevando a cabo las refacciones necesarias para dejarlo “una pinturita”. En realidad, las tareas iniciaron a los pocos días de la reunión clave que hubo en el autódromo entre funcionarios provinciales, referentes del automovilismo y representantes de la Comisión Deportiva Automovilística, en la que se delinearon los pasos a seguir para la recuperación del mítico escenario.

Actualmente se encuentran en plena obra que, aunque es de pequeña magnitud y no implica trabajos en la pista, llevará unas semanas. Lo que se está haciendo por estos días es la refacción total de los baños, tanto los ubicados en boxes como en los sectores de las tribunas -la idea es dejarlos modernizados y a nuevo-. Y como dos grandes novedades, en el corazón del predio se está construyendo un sanitario para personas con discapacidad y un paredón en la recta opuesta, considerado uno de los puntos más complejos de los trabajos.

También se está renovando toda la parte eléctrica del predio, lo que implica la luminaria de todo el recinto. Una cuestión que urgía después de los actos de vandalismo ocurridos en julio pasado, cuando delincuentes ingresaron al circuito y robaron un rollo de cableado eléctrico de alto valor, así como también los tablones de madera de la tribuna ubicada en el sector de la curva Juan María Traverso, que serán reemplazados.

Es un hecho que, una vez que terminen los trabajos, se reforzará la seguridad de todo el autódromo y se lo pondrá en funcionamiento de manera definitiva. Esto quiere decir que será asistido de manera diaria, tanto en limpieza como en seguridad.

El Zonda, con actividad confirmada

Si bien el año pasado se llevó a cabo el "Mes de la Velocidad" con competencias de rally, después de seis años El Zonda volverá a abrir sus puertas para una categoría del automovilismo de turismo. Está confirmado que será el TC2000 la elegida, y que el Zonal Cuyano podría ser la la competencia complementaria. Esto último se definirá en estos días.

Quieren que las entradas sean accesibles, para que el regreso del automovilismo grande al Eduardo Copello sea una fiesta.

El Zonda no recibe al TC2000 desde septiembre de 2019, cuando Matías Milla fue el último en festejar en lo más alto del podio. Desde entonces, el circuito permaneció inactivo, a la espera de un regreso que se dará finalmente en un poco más de un mes.

