sábado 6 de septiembre 2025

Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

El hecho ocurrió en una vivienda del barrio Valle Grande, en Rawson. El sospechoso, de 19 años, fue aprehendido por la policía tras intentar llevarse una mochila con dos celulares.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Insólito caso en Rawson. Este sábado se conoció que un joven de 19 años fue detenido en el barrio Valle Grande. El sujeto intentó robar una mochila con dos teléfonos celulares de la vivienda de un amigo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió cuando una docente se encontraba en su domicilio junto a su familia y el sospechoso, identificado como Pérez Javier Gino (19), quien era amigo de su hijo.

Al advertir que el joven se retiraba con una mochila que no le pertenecía y notar la ausencia de dos celulares, la mujer dio aviso inmediato a la Policía.

image
image

Efectivos de la Comisaría 35ª llegaron al lugar. Con los datos aportados por la víctima sobre la vestimenta del sospechoso, lograron interceptarlo a pocos metros de la casa. Pérez fue aprehendido y quedó a disposición de Flagrancia.

