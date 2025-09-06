A todo o nada, Marquesado vence a Desamparados, y por ahora, se queda con la plaza al Regional Amateur

Este sábado, a partir de las 19 horas, el Estadio del Bicentenario será escenario de un choque decisivo: Sportivo Desamparados y Marquesado se jugarán en noventa minutos el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

A todo o nada

A todo o nada Marquesado y Desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Regional Amateur

Por un lugar en el Regional

Por un lugar en el Regional Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada

Será un duelo con clima de final, donde la historia y la mística de Desamparados se cruzarán con el empuje de Marquesado, que quiere coronar su gran campaña como subcampeón del torneo local. Del otro lado, el Víbora buscará ratificar su condición de mejor equipo de la tabla general 2024.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó detalles de la organización. Los hinchas de Desamparados ocupan la Popular Norte y la Platea Oeste Baja (lado Norte), con ingreso por Ruta 40.

La parcialidad de Marquesado se ubica en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja (lado Sur), accediendo por Calle Mendoza hasta 7.