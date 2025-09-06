sábado 6 de septiembre 2025

En el Bicentenario

A todo o nada, Marquesado vence a Desamparados, y por ahora, se queda con la plaza al Regional Amateur

El Víbora y el Tricolor se miden este sábado en el Bicentenario, en un partido que definirá al dueño de la plaza sanjuanina para el torneo regional.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Foto: Línea de Tres

Foto: Línea de Tres

Este sábado, a partir de las 19 horas, el Estadio del Bicentenario será escenario de un choque decisivo: Sportivo Desamparados y Marquesado se jugarán en noventa minutos el pasaje al Torneo Regional Federal Amateur.

Desamparados y Marquesado se verán las caras este sábado.
Por un lugar en el Regional

Desamparados-Marquesado, promesa de partidazo: precio de entradas y qué sector tendrá cada hinchada
marquesado y desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el regional amateur
A todo o nada

Marquesado y Desamparados, con el cuchillo entre los dientes por un lugar en el Regional Amateur

Será un duelo con clima de final, donde la historia y la mística de Desamparados se cruzarán con el empuje de Marquesado, que quiere coronar su gran campaña como subcampeón del torneo local. Del otro lado, el Víbora buscará ratificar su condición de mejor equipo de la tabla general 2024.

La Liga Sanjuanina de Fútbol confirmó detalles de la organización. Los hinchas de Desamparados ocupan la Popular Norte y la Platea Oeste Baja (lado Norte), con ingreso por Ruta 40.

La parcialidad de Marquesado se ubica en la Popular Sur y la Platea Oeste Baja (lado Sur), accediendo por Calle Mendoza hasta 7.

Por Carla Acosta

Este es Alejandro Tati Jofré, el penitenciario ahora detenido.
Escándalo en el penal de Chimbas

Metieron preso al penitenciario denunciado por una estafa de $130.000.000 a veinte de sus compañeros

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos
Siniestros viales

Las crudas coincidencias de la tragedia en Ruta 40 con otro choque que conmocionó a los sanjuaninos

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande
Como para volverlo a invitar...

Estuvo en la casa de su amigo, se llevó una mochila con dos teléfonos y terminó detenido en el Valle Grande

La Difunta Correa, en Caucete, San Juan, en plena renovación.
Apuesta fuerte

La Difunta Correa a puro show: cómo será el escenario que se construirá para atraer más turistas

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa
Delitos Especiales

Impactante choque en Médano de Oro: un auto pasó de largo y casi termina adentro de una casa

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar
UFI CAVIG

Sanjuanino condenado por violencia de género volvió a la casa de su ex: dijo que su hijo tenía fiebre y ella salió a bailar

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?
Escenario complejo

Los famosos eco domos de Ischigualasto, a la espera de permisos de la UNESCO, ¿y ya no será para turistas sino para científicos?

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado
Comisaría 6°

Un terrible choque entre una camioneta y una moto en Rawson dejó a un hombre gravemente lesionado

Voy a apelar: la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado
Descargo

"Voy a apelar": la respuesta de Julián Gil, tras conocer que le quitarán la matrícula de abogado