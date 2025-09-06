sábado 6 de septiembre 2025

Durísimo

La dura sanción para Luis Suárez por el bochornoso episodio en la Leagues Cup con el Inter Miami

El compañero, amigo y socio de Lionel Messi protagonizó un episodio que le costará muy caro tanto al club como en lo personal.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

El Inter Miami de Lionel Messi y el uruguayo Luis Suárez perdieron por 3 a 0 la final de la Leagues Cup frente a Seattle. Tras el pitazo final, el oriundo de Uruguay tuvo un comportamiento bochornoso. Ahora conoció la sanción y es dura, no solo para el club, sino también para él en el ámbito futbolístico.

Qué sanción recayó sobre Luis Suárez

El Comité Disciplinario del torneo confirmó este viernes que el delantero uruguayo recibió seis partidos de suspensión, el mínimo que marca el reglamento para este tipo de conductas.

El informe arbitral detalló que Suárez escupió directamente a Gene Ramírez, jefe de seguridad de los Sounders, en medio de los incidentes.

La sanción deja a Suárez afuera de la próxima edición de la Leagues Cup. Además, la MLS podría sumarle un castigo extra por lo ocurrido el 31 de agosto en el Lumen Field de Seattle.

image

Luis Suárez no fue el único, sino también otros futbolistas

Suárez no fue el único apuntado por el Comité Disciplinario. Sergio Busquets también fue suspendido por dos partidos por golpear en la cara al mexicano Obed Vargas, mediocampista del Seattle Sounders, durante el tumulto que se armó en el campo de juego.

El argentino Tomás Avilés recibió tres fechas por conducta violenta. Del lado de Seattle, el asistente técnico Steven Lenhart fue sancionado con cinco partidos por su participación en los incidentes.

Todos los involucrados deberán pagar multas, según lo establece el reglamento de la Leagues Cup.

