viernes 5 de septiembre 2025

¿Guerra en puerta?

Avellaneda está en llamas: el durísimo descargo de Independiente contra Domínguez y Conmebol

Tras quedar fuera de la Copa Sudamericana por decisión de la Conmebol, Independiente denunció una maniobra política en favor de las sociedades anónimas deportivas y pidió que se eliminen todos los homenajes al club en el museo de la entidad en Luque.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

La dirigencia de Independiente estalló contra la Conmebol luego del fallo que descalificó al club de la Copa Sudamericana, a raíz de los gravísimos incidentes ocurridos durante la revancha frente a Universidad de Chile. A través de una dura carta oficial, la institución de Avellaneda denunció que se trata de una "decisión política" impulsada por la preferencia hacia las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), y apuntó directamente al presidente del organismo, Alejandro Domínguez.

En el escrito, firmado por el presidente Néstor Grindetti y el secretario general Daniel Seoane, los dirigentes aseguraron que el fallo “ignora los reglamentos vigentes y condena injustamente al Rojo”. Además de apelar la sanción, no descartan solicitar la suspensión del partido de cuartos de final que deben disputar Universidad de Chile y Alianza Lima, al considerar que la clasificación del conjunto chileno fue ilegítima.

El conflicto se enmarca en una fuerte crítica al modelo de gestión empresarial en el fútbol sudamericano. Desde Independiente remarcaron en varias ocasiones su identidad como “una asociación civil sin fines de lucro”, y contrastaron su figura con la de la U de Chile, que -según denunciaron- “ha mutado hacia un modelo de sociedad anónima, orientado a la rentabilidad y la especulación empresarial”. “Al fallar en su favor, la Conmebol no sólo violenta su propio estatuto y jurisprudencia, sino que confirma un rumbo en el que las utilidades pesan más que la verdad deportiva”, acusaron.

En uno de los párrafos más duros, la dirigencia del Rojo lanzó una grave acusación sobre el mensaje que deja el fallo: “La decisión de la Conmebol sienta un precedente nefasto: un equipo que estaba en ventaja en la serie, pero que enfrentaba la posibilidad concreta de ser superado en la cancha, recurre a la violencia más brutal contra hinchas rivales, logra la cancelación del partido y recibe como ‘premio’ la clasificación desde un escritorio”. “En otras palabras -continúa el documento-, la violencia se transforma en un atajo para evitar competir deportivamente hasta el final. Envía un mensaje devastador y contradictorio a toda Sudamérica: los violentos de siempre pueden salirse con la suya”. En ese sentido, los dirigentes afirmaron que “es la justicia deportiva la que ha sido pisoteada” y advirtieron: “Están matando al fútbol”.

Además del descargo institucional, Independiente solicitó formalmente que se retiren todas las referencias al club del museo de la Conmebol en Luque, Paraguay. El pedido incluye trofeos, fotos, camisetas históricas y cualquier otro elemento que remita a la rica historia internacional del Rey de Copas, el club con más títulos de Copa Libertadores en el continente.

Este durísimo cruce entre Independiente y la Confederación Sudamericana se da en medio de un contexto político donde vuelve a instalarse con fuerza el debate sobre la incorporación de capitales privados al fútbol. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei -ferviente impulsor de las Sociedades Anónimas Deportivas y crítico del rol de la AFA-, el tema se reactivó con intensidad. En ese marco, Independiente se posicionó como uno de los clubes más firmes en la defensa del modelo asociativo tradicional.

Néstor Grindetti, presidente del club, explicó su postura en declaraciones anteriores: “Trato de no ser dogmático. El que quiera ser Sociedad Anónima, que lo sea. Pero no es necesario ser SA para manejar bien un club. El ejemplo es River”, dijo meses atrás. Sin embargo, fue categórico respecto al Rojo: “Por razones estatutarias y por convicción de su comisión directiva y de sus socios, Independiente no va a ser Sociedad Anónima”. También aclaró que pueden explorarse mecanismos de financiamiento sin renunciar a los principios fundamentales del club: “Hay formas de instrumentar inversiones que le den tranquilidad al capital que se invierte, sin perder esas potestades básicas de un club”.

La carta enviada a Domínguez cierra con una frase que sintetiza el profundo malestar institucional: “El fallo emitido es una afrenta al espíritu del deporte, una violación a su propio reglamento y un insulto a la memoria de millones de hinchas”. La guerra está declarada. Independiente se planta no solo contra un fallo puntual, sino contra una lógica que -según sus dirigentes- atenta contra los valores históricos del fútbol sudamericano.

El descargo de Independiente:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Independiente/status/1964004329481810418&partner=&hide_thread=false

