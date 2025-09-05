La Reserva de San Martín le ganó al Tiburón y se prende en el lote de los punteros

La Reserva de San Martín consiguió un triunfo importante frente a Aldosivi, para meterse en zona de clasificación. El encuentro estuvo parejo hasta que el elenco sanjuanino pudo sacar la mínima diferencia y llevarse el partido en el predio del Tiburón.

Cuando el reloj del árbitro marcaba los 38 minutos, apareció Rodrigo Nieva para poner la ventaja en Mar del Plata. Los dirigidos por Mauricio Fernández intentaron con sus armas doblegar al local y así fue como encontraron el espacio para llegar al gol.

image Con esta victoria, la Reserva está séptimo en la tabla de posiciones. La zona la lidera Atlético Tucumán que tiene 19 puntos. En la próxima, el Verdinegro recibirá a Vélez, el próximo miércoles 15hs. La tabla de posiciones: Sin título

